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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में बारिश का कहर! वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू, हेली सेवा प्रभावित

जम्मू में बारिश का कहर! वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू, हेली सेवा प्रभावित

Vaishno Devi Yatra: जम्मू-कश्मीर में बुधवार को बारिश के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित रही. वहीं, गुरुवार सुबह करीब 5 बजे यात्रा दोबारा शुरू की गई. 

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 20 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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 जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर जारी है. यहां बुधवार (19 अगस्त) को भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित रहा. इसके साथ ही माता वैष्णो देवी की यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा पर भी इसका अस दिखाई दिया.

आज गुरूवार (20 अगस्त) को माता वैष्णो देवी की यात्रा को  सुबह करीब 5 बजे यात्रा दोबारा शुरू कर दी गई, लेकिन हेली सेवा आज भी इससे प्रभावित है. इससे यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

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बुधवार को स्थगित रही माता वैष्णो देवी की यात्रा

 बुधवार को जम्मू के 10 जिलों में हो रही बारिश के चलते श्री माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा को स्थगित करना पड़ा था. वहीं, हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोकना पड़ा. बता दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही बारिश के चलते दिन में कई बार अस्थाई रूप से स्थगित करना पड़ा है. बुधवार शाम करीब 8 बजे के बाद पूरी रात यात्रा को स्थगित करना पड़ा था. 

आज सुबह से यात्रा दोबारा शुरू

गुरुवार सुबह 5 बजे से ही माता वैष्णो देवी जी के पंजीकरण के काउंटर खोल दिए गए और यात्रियों को पैदल यात्रा करने की अनुमति दी गई. यात्रा सुबह शुरू होने से देश भर से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु काफी उत्साहित दिखे.

वहीं, मौसम विभाग में जम्मू कश्मीर में तीन दिनों के भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और पहाड़ों पर जा रहे लोगों, यात्रियों या पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है.  इसी अलर्ट के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बुधवार को दिन में कई बार यात्रा को स्थगित किया.

बारिश के अलर्ट के बीच बुधवार शाम 8 बजे से यात्रा बंद कर दी गई थी जिसे आज सुबह 5 बजे दोबारा खोला गया.  श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रियों से अपील की है कि वह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें.

Jammu Weather Today: जम्मू में बारिश का कहर! वैष्णो देवी हेली सेवा बंद, नदियां उफान पर

 

 

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Published at : 20 Aug 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
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