J&K: बनतालाब के खेरी में जमीन धंसने से घर तबाह, टेंट रह रहे लोग

जम्मू में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश अब कुछ इलाकों के लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है. लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू के बाहरी क्षेत्र में कई मकान ढह गए हैं.

मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 3 दिन की बारिश का अलर्ट जारी किया है और बारिश के इस दौर के बीच जम्मू के बन तालाब इलाके के खेरी गांव के लोग टेंट में रहने को मजबूर है.

गांव के कई घर क्षतिग्रस्त या तबाह

दरअसल, एक पहाड़ी पर बने इस गांव के करीब आधा दर्जन घर लगातार हो रही बारिश के चलते अपनी जगह से खिसक रहे हैं. इसी इलाके में रहने वाले जावेद बताते हैं कि पहाड़ी पर बसे होने के कारण इस गांव के तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा घर अपनी जगहों से खिसक रहे है. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ही उन्होंने अपना घर बनाया था, लेकिन तब वह इस इलाके में मिट्टी और पहाड़ों के खिसकने से परिचित नहीं थे.

घरों के जमीन में धंसने से लोग परेशान

उन्होंने कहा,"मेरे घर के बनने के कुछ साल बाद ही मेरे घर का एक हिस्सा जमीन में धसने लगा, जबकि दूसरा हिस्सा घर की नींव के समेत जमीन से बाहर आने लगा. जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक घर में दरारें आ गई थीं और पूरा घर टेढ़ा हो गया."

जावेद के घर के पास ही उनके भाई का भी घर है. उन्होंने बताया कि उनके भाई ने पैसे जमा करके उन्हीं के घर के पास जमीन लेकर अपना आशियाना बनाया था, लेकिन अभी आशियाना पूरा भी नहीं हुआ था कि जमीन खिसकने के चलते उनका घर पूरी तरह से जमींदोज हो गया.

इसी गांव की रहने वाली मुनीरा बीवी बताती हैं कि उनके घर पर भी गिरने का खतरा लगातार मंडरा रहा है. उन्होंने बताया कि इलाके में कहीं घर पूरी तरह से ढह गये है जबकि उनके घर का एक-एक हिस्सा धीरे-धीरे टूट रहा है. वह बताती है कि घर में दरारें आ रही है और ऐसे में घर के अंदर रहना मुश्किल है.

गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को घेरा

इस गांव के लोग प्रशासन से भी खफा है. वो आरोप लग रहे हैं कि पिछले काफी समय से वह लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके गांव की जमीन लगातार खिसक रही है लेकिन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा. गांव को लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें फिलहाल राहत के नाम पर कुछ टेंट दिए हैं, लेकिन इस बारिश में बच्चों के साथ टेंट में रहना लगभग ना मुमकिन है. इस गांव के लोग सवाल उठा रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश में टेंट में रहना और खाना बनाना असंभव है. उनका कहना है कि जैसे प्रशासन ने भी उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है.