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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपुलवामा में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 2 संदिग्ध पिस्तौल-ग्रेनेड संग गिरफ्तार

पुलवामा में सुरक्षाबलों का ऑपरेशन, 2 संदिग्ध पिस्तौल-ग्रेनेड संग गिरफ्तार

पुलवामा जिले के यारवान जंगल इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से पिस्तौल, गोलियां और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Aug 2026 01:09 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के यारवान जंगल इलाके में सुरक्षा बलों ने 24 और 25 अगस्त को तलाशी अभियान के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के कब्जे से एक पिस्तौल, 12 राउंड गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है. सुरक्षा बलों ने बरामद हथियारों और गोला-बारूद को कब्जे में लेकर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है.

अभियान में 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की टीम थी शामिल

अधिकारियों ने बताया कि यह संयुक्त अभियान 24 और 25 अगस्त की रात राजपोरा के सीबी नाथ गांव के पास यारवान जंगल इलाके में शुरू किया गया था. अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और 183 सीआरपीएफ की संयुक्त टीम शामिल थी.

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने जंगल इलाके से सीबी नाथ गांव की ओर संदिग्ध परिस्थितियों में आते हुए दो लोगों को देखा. संदेह होने पर संयुक्त टीम ने दोनों को रोककर हिरासत में ले लिया. उनकी पहचान लस्सी डबन निवासी लतीफ अहमद दीदाद, पुत्र गुलाम मोहम्मद दीदाद, और शोपियां जिले के बुन खा बमूनू निवासी एजाज अहमद बाजाद के रूप में हुई है.

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दोनों संदिग्धों से जुटाई जा रही आगे की जानकारी

अधिकारियों के अनुसार, तलाशी लेने पर दोनों के पास से एक पिस्तौल, उसकी 12 गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ. इसके बाद दोनों संदिग्धों को आगे की जांच के लिए हिरासत में लिया गया, ताकी वे आगे क्या करने वाले थे, उस के बारे में जानकानी जुटाई जाए. सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान जारी रखा है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और बरामद हथियारों के स्रोत तथा दोनों संदिग्धों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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Published at : 25 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
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