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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउमराह करने गए कश्मीर के 34 लोग सऊदी में फंसे, उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान

उमराह करने गए कश्मीर के 34 लोग सऊदी में फंसे, उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान

जम्मू-कश्मीर के 34 यात्री सऊदी अरब में उमराह की यात्रा पर गए थे. इस बीच फ्लाइट रद्द होने की वजह से वे वहां फंस गए हैं. इस दौरान यात्रियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 24 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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सऊदी अरब उमराह करने के लिए गए 34 कश्मीरी तीर्थयात्री अपनी वापसी की उड़ानें रद्द होने के कारण वहां फंस गए हैं. उनके पास मौजूद पैसे खत्म हो रहे हैं, जिससे उनके लिए रोजमर्रा के खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है. इन तीर्थयात्रियों को 13 अक्टूबर को कश्मीर वापस लौटना था, लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते वे अपनी उड़ानों में सवार नहीं हो सके.

वहां फंसे तीर्थयात्रियों ने जम्मू-कश्मीर सरकार से अपील की है कि वे जल्द से जल्द दखल दें ताकि उनकी सुरक्षित और शीघ्र घर वापसी हो सके. लंबे समय तक वहां रुकने के कारण ये लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं. कई तीर्थयात्रियों को रहने की जगह, खाने-पीने और दवाओं का खर्च उठाने में भी दिक्कत आ रही है. 

यात्रियों के पास खत्म हो रहे पैसे

यात्रियों का कहना है कि उनके पास मौजूद पैसे खत्म हो रहे हैं, जिससे वे यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि घर लौटने तक वे अपना खर्च कैसे चलाएंगे. रियाद में भारतीय दूतावास द्वारा जारी उड़ान रद्द होने की ताजा जानकारी के अनुसार, रियाद आने-जाने वाली इंडिगो की उड़ानें 31 अक्टूबर, 2026 तक रद्द रहेंगी. वहीं, जेद्दा, दम्मम और मदीना को जोड़ने वाली उड़ान सेवाएं 27 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी.

हालांकि कुछ यात्री दूसरे रास्तों या कनेक्टिंग उड़ानों के जरिए वापस लौटने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वहां फंसे तीर्थयात्रियों का कहना है कि इन विकल्पों का खर्च इतना ज्यादा है कि समूह के कई लोग इसे उठा नहीं सकते. उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया है कि वे इस मामले में दखल दें और विदेश मंत्रालय तथा संबंधित एयरलाइनों के साथ समन्वय करें, ताकि उनकी जम्मू-कश्मीर सुरक्षित और जल्द वापसी सुनिश्चित हो सके.

तीर्थयात्रियों ने कहा कि लंबे समय से बनी इस अनिश्चितता ने उनकी आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा दिया है, जिससे उन्हें काफी मानसिक तनाव भी हो रहा है. उन्होंने अधिकारियों से इस समस्या को सुलझाने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की है.

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Published at : 24 Oct 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Saudi Arab JAMMU KASHMIR NEWS
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