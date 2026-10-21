Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू के शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने पार्टी प्रमुख से की मुलाकात, उठाए ये मुद्दे

जम्मू के शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने पार्टी प्रमुख से की मुलाकात, उठाए ये मुद्दे

जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी समेत कई मुद्दे उठाए.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 21 Oct 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना (यूबीटी) के जम्मू कश्मीर के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पीओजेके विस्थापितों के अधिकारों का मुद्दा उठाया. इन मांगों पर उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को संसद से सड़क तक उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद की जाएगी.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से जुड़े तीन अहम मुद्दों राज्य दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक घाटी वापसी और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों के अधिकारों, पर विस्तार से चर्चा की. उद्धव ठाकरे ने इन मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि संबंधित मांगों को संसद से सड़क तक उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से आवाज बुलंद की जाएगी.

'लंबे समय से कर रहे पूर्ण राज्य का इंतजार'

मनीष साहनी ने कहा कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक आकांक्षाओं पर गहरा असर पड़ा है. जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना केवल प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा विषय है.

कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी उठाया

साहनी ने करीब 37 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी घाटी वापसी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों की घर वापसी के लिए अनुकूल सुरक्षा माहौल, विश्वास और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि दशकों से अपने घरों से दूर रह रहे लोगों को न्याय मिल सके.

ये भी पढ़ें: 'सबसे अहम बात ये है कि...', RSS प्रमुख के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला

Published at : 21 Oct 2026 05:33 PM (IST)
Tags :
Uddhav Thackeray JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'सबसे अहम बात ये है कि...', RSS प्रमुख के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला
'सबसे अहम बात ये है कि...', RSS प्रमुख के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला
जम्मू और कश्मीर
J&K में दरबार मूव की वापसी, 2 नवंबर से जम्मू में खुलेंगे सरकारी ऑफिस
J&K में दरबार मूव की वापसी, 2 नवंबर से जम्मू में खुलेंगे सरकारी ऑफिस
जम्मू और कश्मीर
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
जम्मू और कश्मीर
J&K के सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए फंड की मांग, महबूबा मुफ्ती ने गृहमंत्री को लिखा पत्र
J&K के सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए फंड की मांग, महबूबा मुफ्ती ने गृहमंत्री को लिखा पत्र
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
बिहार
नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका
नीरज कुमार अस्पताल से डिस्चार्ज, अनंत सिंह बोले- काम नहीं आएगा टोटका
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान
'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
राजस्थान
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget