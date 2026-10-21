जम्मू के शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने पार्टी प्रमुख से की मुलाकात, उठाए ये मुद्दे

शिवसेना (यूबीटी) के जम्मू कश्मीर के नेताओं ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पीओजेके विस्थापितों के अधिकारों का मुद्दा उठाया. इन मांगों पर उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को संसद से सड़क तक उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद की जाएगी.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई में पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे से मुलाकात कर जम्मू-कश्मीर से जुड़े तीन अहम मुद्दों राज्य दर्जे की बहाली, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक घाटी वापसी और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) के विस्थापितों के अधिकारों, पर विस्तार से चर्चा की. उद्धव ठाकरे ने इन मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि संबंधित मांगों को संसद से सड़क तक उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से आवाज बुलंद की जाएगी.

'लंबे समय से कर रहे पूर्ण राज्य का इंतजार'

मनीष साहनी ने कहा कि वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने से जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक आकांक्षाओं पर गहरा असर पड़ा है. जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे समय से पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना केवल प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा विषय है.

कश्मीरी पंडितों की वापसी का मुद्दा भी उठाया

साहनी ने करीब 37 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी घाटी वापसी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों की घर वापसी के लिए अनुकूल सुरक्षा माहौल, विश्वास और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि दशकों से अपने घरों से दूर रह रहे लोगों को न्याय मिल सके.

ये भी पढ़ें: 'सबसे अहम बात ये है कि...', RSS प्रमुख के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला