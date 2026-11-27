जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर इलाके में पुलिस ने गुरुवार को दो स्थानीय महिलाओं के खिलाफ अलग-अलग FIR दर्ज कीं. इन महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट (DM) के प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया.

अधिकारियों ने बताया कि ये मामले BNS की धारा 223 के तहत दर्ज किए गए हैं, जो किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए आदेश की अवहेलना करने से संबंधित है. अधिकारियों के अनुसार, 'अरी' (Ari) निवासी मोहम्मद आशिक की पत्नी मुनीरा बी के खिलाफ FIR नंबर 238/2026 दर्ज की गई है. इसी तरह, 'अरी' निवासी मोहम्मद अयूब की बेटी सोनिया अयूब के खिलाफ FIR नंबर 239/2026 दर्ज की गई है.

DM के आदेशों के उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए मेंढर के SHO बशीर अहमद कोहाली ने कहा कि जो भी लोग VPN ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर DM के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उसी दिन पूरे क्षेत्र में इसी तरह की कार्रवाई की गई, जिसमें कठुआ और उधमपुर में भी मामले दर्ज किए गए.

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VPN एप्स को आतंकवादियों में मदद के तौर पर देखा जा रहा

दरअसल, साल 2025 में पुंछ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) के पास के जिलों में VPN एप्स के इस्तेमाल करने पर लोग लगाते हुए आदेश जारी किए थे. इन एप्स को आतंकवादियों के घुसपैठ में मदद और उनको रास्ता दिखाने के तौर पर भी देखा जाता था. इसी बीच पुलिस ने जिलों में VPN एप्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. रियासी में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया था कि उन्होंने एक पुलिसवालों की हत्या समेत कई आतंकी मामलों में करीब दो दशक से फरार एक आतंकवादी को भी गिरफ्तार किया है.