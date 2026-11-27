श्रीनगर में वक्फ दिवस समारोह के दौरान 'वंदे मातरम' के गायन को लेकर बढ़ते विवाद और पहलगाम में शेषनाग झील के पास कथित निर्माण कार्यों पर मचे हंगामे के बीच, शुक्रवार को कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक को श्रीनगर में उनके घर में नजरबंद कर दिया गया. इस वजह से वे ऐतिहासिक जामा मस्जिद जाकर शुक्रवार का साप्ताहिक उपदेश नहीं दे सके.

'मीरवाइज मंजिल' की ओर से एक्स पर किए गए एक पोस्ट के अनुसार, शुक्रवार की नमाज से पहले डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को उनके निगीन स्थित आवास पर ही रोक दिया गया. 'मीरवाइज मंजिल' ने दावा किया कि उन्हें एक बार फिर जामा मस्जिद में अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका गया है. उन्होंने कहा कि अक्सर शुक्रवार और महत्वपूर्ण धार्मिक मौकों पर उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाता है.

.@MirwaizKashmir Placed Under House Arrest Ahead of Friday Prayers Srinagar, November 27, 2026: Mirwaiz Manzil informed that Mirwaiz-e-Kashmir Dr Moulvi Mohammad Umar Farooq has just now been placed under house arrest ahead of Friday prayers, preventing him from proceeding to Jama Masjid Srinagar. Pertinent to mention that Mirwaiz is being repeatedly placed under house arrest on Fridays and other important religious occasions, preventing him from discharging his religious duties. Details to follow — Mirwaiz Manzil-Office of Mirwaiz-e-Kashmir (@mirwaizmanzil) November 27, 2026

'महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों पर बार-बार नजरबंद किया जा रहा'

मीरवाइज मंजिल ने दावा करते हुए लिखा, 'शुक्रवार की नमाज से ठीक पहले मीरवाइज-ए-कश्मीर डॉ. मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया है, जिस वजह से वो श्रीनगर की जामा मस्जिद नहीं जा सके. मीरवाइज को अक्सर शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक मौकों पर नजरबंद कर दिया जाता है, जिससे वो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते हैं. आगे की जानकारी जल्द दी जाएगी"

We all have to collectively raise our voice to stop the mindless destruction of our ecology at its most fragile places. Why is our Chief Minister @omarabdullah, mute? As people’s elected representative it is his duty to speak up and do the needful to ensure this plunder is stopped! I have signed this petition and urge all those who want to save Kashmiri’s fragile ecology do so. Stop construction around Kashmir's alpine lakes - Sign the Petition! https://t.co/zpozsvtQF5 via @ChangeOrg_India — Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) November 24, 2026

मीरवाइज ने शेषनाग झील के पास की खुदाई का किया था विरोध

दरअसल, मीरवाइज ने ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील के पास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान का भी समर्थन किया था. इस अभियान का मकसद जम्मू-कश्मीर सरकार पर दबाव डालना था, ताकि हिमालय के संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों को रोका जा सके.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली महिला पर पोस्ट हटाने के लिए दबाव डाला था. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने उस महिला को ऐसा करने का आदेश दिया था जिसने यह पोस्ट डाली थी.

अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने भी लगाए आरोप

मस्जिद की प्रबंधन समिति, 'अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद' ने भी आरोप लगाया है कि नमाज के आयोजन से ठीक पहले अधिकारियों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया. यह पाबंदी उस घटना के दो दिन बाद लगाई गई है, जब मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले धार्मिक संगठनों के समूह 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) ने श्रीनगर में J&K वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' बजाए जाने की कड़ी निंदा की थी. साथ ही, उन्होंने आधिकारिक कार्यक्रमों में इसे शामिल किए जाने के खिलाफ कानूनी राय लेने की योजना की भी घोषणा की थी.

मीरवाइज पहले रहे 2 हफ्ते तक नजरबंद

इससे पहले इस महीने, मीरवाइज को लगभग दो सप्ताह तक नज़रबंद (house detention) रखा गया था. उन्होंने J&K में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट साझा की थी, जिसके बाद 13 नवंबर को वे वापस जामा मस्जिद लौटे थे.

फिलहाल, श्रीनगर पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से इस नज़रबंदी को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है.