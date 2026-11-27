जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने कई दिनों की चुप्पी के बाद एक वीडियो बयान जारी किया है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मीडिया से बात करने से रोका गया. साथ ही पर्यावरण और धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय रखने से भी प्रतिबंधित किया गया. उन्होंने वंदे मातरम, वक्फ संशोधन विधेयक और कश्मीर के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी.

मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने गुरुवार को जारी वीडियो बयान में कहा कि इस्लामी कानून यानी शरिया के तहत 'वंदे मातरम' गाना या इससे जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होना जायज नहीं है. उन्होंने कहा कि यह इस्लामी शरिया और तौहीद सिद्धांत के खिलाफ है.

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दरअसल, 23 नवंबर को श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के सभी छह पद बजाए गए थे. इसके बाद इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था. इसी मामले पर अब ग्रैंड मुफ्ती ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

वक्फ संशोधन विधेयक का भी किया विरोध

ग्रैंड मुफ्ती ने वक्फ संशोधन विधेयक का भी कड़ा विरोध किया. उन्होंने मुस्लिम विद्वानों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए.उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा.

मुफ्ती नासिर-उल-इस्लाम ने शेषनाग झील के पास हो रहे निर्माण कार्य का मुद्दा भी उठाया. उनके कार्यालय और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू-कश्मीर ने कहा कि यह मामला मूल रूप से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है.

उन्होंने चिंता जताई कि इस तरह के निर्माण से हिमालय के नाजुक पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर उचित वैज्ञानिक मूल्यांकन और पर्यावरण सुरक्षा के उपाय करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि इस पर्यावरणीय मुद्दे को बेवजह धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने पर प्रशासन से नाराजगी

ग्रैंड मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने बुधवार, 25 नवंबर को श्रीनगर में उनकी प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें इन सभी सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी बात रखनी थी.

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उन्होंने मीडिया से बातचीत पर लगाई गई पाबंदियों को "अस्वीकार्य" बताया. मुफ्ती नासिर ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थागत गरिमा और खुली सार्वजनिक चर्चा का सम्मान किया जाना चाहिए. उनका कहना है कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर अपनी राय रखने और मीडिया से बातचीत करने का अधिकार बाधित नहीं किया जाना चाहिए.