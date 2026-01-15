हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित भारत लाएं', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की केंद्र से अपील

'ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित भारत लाएं', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की केंद्र से अपील

Jammu Kashmir News: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित भारत लाने की मांग की है. उन्होंने जल्द से जल्द सरकार से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Jan 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित भारत लाने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में सरकार से तुरंत दखल देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कश्मीरी छात्रों के माता-पिता का दावा है कि ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने वहां मौजूदा तनाव के बीच कश्मीरी छात्रों सहित भारतीय छात्रों को निकालने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है.

यह मांग ईरान में पढ़ रहे कई कश्मीरी छात्रों के माता-पिता द्वारा वहां की स्थिति पर चिंता जताने और केंद्र सरकार से अपने बच्चों की वापसी की सुविधा देने की अपील करने के एक दिन बाद आई है.

पीडीपी चीफ ने X पर किया पोस्ट

महबूबा मुफ्ती ने X पर एक पोस्ट में कहा, "कश्मीर सहित देश भर के हजारों छात्र मौजूदा अस्थिर स्थिति के बीच ईरान में फंसे हुए हैं. इससे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित माता-पिता में गहरा डर और चिंता पैदा हो गई है. एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय से आग्रह है कि वे तुरंत दखल दें और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें."


ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित भारत लाएं', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की केंद्र से अपील

10 हजार से ज्यादा भारतीय छात्र ईरान में हैं

अनुमानों के अनुसार, छात्रों सहित 10 हजार से अधिक भारतीय वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं, जिनमें अकेले जम्मू-कश्मीर से दो हजार से ज्यादा लोग शामिल हैं. नई एडवाइजरी में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों, जिसमें छात्र, तीर्थयात्री, व्यवसायी और पर्यटक शामिल हैं, से कमर्शियल फ्लाइट्स सहित उपलब्ध परिवहन साधनों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है.

ईरान में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के माता-पिता ने एडवाइजरी जारी होने के तुरंत बाद बुधवार (14 जनवरी) को केंद्र सरकार से देश में चल रहे तनाव के बीच अपने बच्चों को वापस लाने की अपील की. श्रीनगर में प्रेस एन्क्लेव में बड़ी संख्या में चिंतित माता-पिता इकट्ठा हुए और सरकार से दखल देने का आग्रह किया.

कश्मीरी छात्रों के अभिभावकों ने क्या कहा?

एक अभिभावक जफर इकबाल ने abp न्यूज को बताया, "हम प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से छात्रों को ईरान से निकालने की अपील करते हैं." उन्होंने यूक्रेन और ईरान जैसे देशों में पिछले सफल अभियानों को याद करते हुए सरकार की निकासी करने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया.

हालांकि, सभी माता-पिता और छात्रों के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने छात्रों को खुद ही देश छोड़ने की सलाह दी है. एक अभिभावक ने कहा, "वे छात्रों से अपने माता-पिता से संपर्क करने और स्वतंत्र रूप से अपनी यात्रा की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं. हम ISD कॉल के जरिए अपने बच्चों से बहुत मुश्किल से संपर्क कर पा रहे हैं, और हम केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र दोनों के अधिकारियों से उनके निकासी में मदद करने का आग्रह करते हैं."

ईरान इंटरनेट बंद होने से आ रही दिक्कतें

एक छात्र की मां ने ईरान में इंटरनेट बंद होने के कारण माता-पिता को यात्रा टिकट भेजने में हो रही कठिनाई पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "मैं सरकार से अपील करती हूं कि वह छात्रों को वहां से निकाले. अगर हम उनके लिए टिकट बुक भी कर देते हैं, तो भी इंटरनेट बंद होने की वजह से हम उन्हें भेज नहीं सकते. यह उनके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है. उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाना चाहिए."

तेहरान में शुरू हुआ था विरोध प्रदर्शन

ईरानी मुद्रा रियाल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के बाद बीते महीने के अंत में तेहरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे. इसके बाद ये विरोध प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों में फैल गए हैं, जो आर्थिक समस्याओं के खिलाफ आंदोलन से राजनीतिक बदलाव की मांग में बदल गए हैं.

अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी (HRANA) के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में देश में कुल मिलाकर स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्योंकि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 2,500 से ज्यादा हो गई है.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, फिर न हो पुरानी गलती
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
'राजनीति के लिए होता है एजेंसी का इस्तेमाल'- Mamta | ED | I-PAC | West Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, फिर न हो पुरानी गलती
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
हेल्थ
Leg Fracture Treatment: फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget