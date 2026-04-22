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पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पाकिस्तान चाहे भी तो...'

CM Omar Abdullah on Pahalgam Terror Attack: सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम आज भी लोगों के गम में शामिल हैं. हमारी कोशिश है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों.

By : सनातन कुमार | Updated at : 22 Apr 2026 02:44 PM (IST)
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पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम आज भी पीड़ित परिवारों के गम में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सब पर भारी पड़ता है. हम सब पहलगाम के अफसोकनाक घटना को याद करते हैं. उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था. वो छुट्टी मनाने आए थे और आतंकियों ने इन लोगों को निशाना बनाकर इनकी कीमती जान छीन ली.

'इस तरह के हादसे कभी दोबारा न हो'

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, "हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं. हमने उस दिन तय किया था और आज भी उस पर कायम है कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए कि इस तरह के हादसे कभी दोबारा न हो. हम सब मिलकर इस कोशिश को मुमकिन बनाएंगे."

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पाकिस्तान का जिक्र कर क्या बोले सीएम उमर अब्दुल्ला?

इसके आगे उन्होंने कहा, "मैं तो इतना कहूंगा कि अगर इस तरह के हादसे, इस तरह के हमले पाकिस्तान चाहे भी तो हम इसे होने की इजाजत नहीं देंगे. यही हमारी कोशिश रहेगी. हमारी कोशिश है कि हालात ठीक रहें. ये सही है कि पिछले साल के मुकाबले अभी भी पहलगाम के हमले टूरिज्म पर थोड़ा बहुत असर रहा है. लेकिन जैसे जैसे सीजन बढ़ता जा रहा है, हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक लोग जम्मू-कश्मीर आएंगे, चाहे माता के दर्शन के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए या टूरिज्म के लिए." 

ईरान-अमेरिका के मुद्दे पर क्या बोले?

ईरान-अमेरिका के बीच तनाव पर उन्होंने कहा, "हम तो चाहते हैं कि जंग खत्म हो. ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी. अब किस वजह से ईरान पर हमला हुआ ये दो ही मुल्क जवाब दे सकते हैं, एक अमेरिका और एक इजरायल. उनका मकसद क्या था, अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं. जो उन्होंने किया वो गलत किया. लेकिन अब तो कम से कम खत्म करें क्योंकि हर मुल्क पर इस जंग का कहीं न कहीं असर पड़ रहा है. तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और तेल का सप्लाई कम हो रहा है. तब भी बाकी देशों से हमारे हालात अच्छे हैं. हमारा पड़ोसी मुल्क कह रहा है कि आप यहां जहाज लाइए लेकिन यहां से तेल भरकर नहीं जा सकते. उस हिसाब से हमारे मुल्क में हालात बेहतर हैं." 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 22 Apr 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH Pahalgam Terror Attack
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