MLA सज्जाद लोन ने NC, बीजेपी और PDP पर बोला हमला, राज्यसभा चुनाव में फिक्सिंग का लगाया आरोप
Jammu Kashmir News In Hindi: हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन ने बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर करारा हमला बोला है. इस बीच उन्होंने राज्यसभा चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया है.
जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद गनी लोन ने बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने इन सभी दलों की आलोचना करते हुए 2025 के राज्यसभा चुनावों के दौरान 'मैच फिक्सिंग' करने का आरोप लगाया.
अपने निजी अनुभव का जिक्र करते हुए लोन ने 2015 के राज्यसभा चुनाव में अपनी भागीदारी को याद किया. उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि 2015 में मैंने राज्यसभा में अपना वोट डाला था. हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने हमसे अपनी पसंद का एक एजेंट रखने का अनुरोध किया था.
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सज्जाद लोन ने की पुष्टि
उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नियुक्त किया गया व्यक्ति कोई विधायक नहीं था, जिसने आगे बढ़कर उनके और उनके सहयोगी व साथी विधायक, एडवोकेट बशीर अहमद डार के वोटों की पुष्टि की. लोन ने NC और PDP दोनों के रवैये पर सवाल उठाते हुए चुनाव नियमों के बारे में उनकी कथित अज्ञानता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि यह बहुत ही असंभव लगता है कि PDP या NC को नियमों की जानकारी न हो. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्यसभा चुनावों में पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियागत कदमों में से एक है. ECI से जानकारी मांगने वाले एक RTI कार्यकर्ता द्वारा हाल ही में उजागर किए गए चुनाव नियमों का हवाला देते हुए लोन ने इस बात पर जोर दिया कि इन नियमों में कोई अस्पष्टता नहीं है.
विधायक सज्जाद लोन ने किया ये दावा
उन्होंने दावा किया कि कोई भी पार्टी एक एजेंट नियुक्त कर सकती है, चाहे वह चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारे या न उतारे. आप केवल तभी एजेंट नियुक्त नहीं कर सकते, जब पार्टी खुद ऐसा न करना चाहे. जिसे उन्होंने 'जानबूझकर की गई निष्क्रियता' कहा है.
लोन ने कहा कि NC ने एजेंटों की नियुक्ति पर जोर नहीं दिया, और PDP ने तो एजेंट नियुक्त ही नहीं किए. यह इस बात का संकेत है कि मैच फिक्सिंग का यह खेल कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर खेला गया है.
तीन पार्टियों में हुई मैच फिक्सिंग
उन्होंने आगे कहा कि RTI से यह पता चलता है कि कम से कम तीन पार्टियां जिसमें BJP, NC और PDP राज्यसभा चुनावों में हुई इस मैच फिक्सिंग का हिस्सा थीं, और यह कि BJP, NC और PDP के सक्रिय समर्थन के बिना राज्यसभा की सीट नहीं जीत सकती थी.
लोन ने अपनी बात का समापन राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए किया और मतदाताओं के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता को शुभकामनाएं. दुर्भाग्य से उनके साथ ही मजाक किया गया है.
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Source: IOCL