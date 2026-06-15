US-ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर CM उमर अब्दुल्ला बोले, 'कुछ हद तक पाकिस्तान को...'

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका-ईरान के बीच हुए शांति समझौते पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि न तो आप और न ही मैं जानता हूं कि उस शांति समझौते में असल में क्या है. अभी शायद सिर्फ अमेरिका, ईरान और कुछ हद तक पाकिस्तान को मालूम होगा. हमें शुक्रवार तक इंतज़ार करना होगा. तब तक, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम न करे जिससे शांति समझौता बनते-बनते टूट जाए.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा, ''उम्मीद है कि यह जंग हमेशा के लिए रुके. होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) खुल जाए. इसके बाद, ईरान के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बमबारी में जो उनके एसेट्स तबाह हुए, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी. उन्होंने जंग शुरू नहीं की थी, युद्ध उनके ऊपर थोपा गया. हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ईरान के नुकसान की भरपाई का भी जिक्र किया जाएगा.''

Srinagar, Jammu and Kashmir: On the US-Iran deal, CM Omar Abdullah says, "Regarding the peace deal, you asked a question. Neither you nor I know what exactly is in that peace deal. At present, perhaps only America, Iran, and to some extent Pakistan know its details. We have to… pic.twitter.com/Trj6MotFQR — IANS (@ians_india) June 15, 2026

जम्मू-कश्मीर स्टेटहुड को लेकर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने स्टेटहुड का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार का राज्य का दर्जा बहाल करने का प्लान वैसा ही है और पार्टी नेता मॉनसून सत्र के दौरान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाएंगे ताकि केंद्र को उसके वादे की याद दिलाई जा सके.''

SKICC में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए CM उमर ने कहा, "हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं है. हम यह मुद्दा उठाएंगे और जंतर-मंतर पर अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट, संसद और सार्वजनिक मंचों पर लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाने चाहिए."

विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बीच आया उमर अब्दुल्ला का बयान

उमर अब्दुल्ला का यह बयान जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बीच आया है, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार पर इस मुद्दे पर BJP के सामने झुकने का आरोप लगा रही हैं. पार्टी इस मुद्दे पर सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी जैसे प्रमुख बागी नेताओं का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही है और इसे संसद और सुप्रीम कोर्ट में किए गए वादों की देश को याद दिलाने के लिए एक अहम कदम मानती है.

महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल

हालांकि, विरोध प्रदर्शन के फैसले की कई क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों (जैसे PDP, अपनी पार्टी और अवामी इत्तेहाद पार्टी) और BJP ने आलोचना की है. PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जैसे विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि सत्ताधारी पार्टी सीधे राजनीतिक दबाव बनाने या क्षेत्र में शासन से जुड़े वादे पूरे करने के बजाय राजधानी में प्रदर्शन का रास्ता क्यों अपना रही है?

'सर्वदलीय बैठक बुलाने के आग्रह को सीएम ने नजरअंदाज किया'

पहलगाम में मीडिया से बात करते हुए, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर राजनीतिक बातचीत और सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में लिखे गए अपने पत्र को नजरअंदाज करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आलोचना की. महबूबा मुफ्ती ने कहा, "हमने उमर साहब से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने मेरे पत्र को नजरअंदाज कर दिया और अब तक कोई जवाब नहीं दिया."

पीएम के साथ हुई बैठक को लेकर क्या बोले उमर अब्दुल्ला?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया बैठक का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे के साथ-साथ क्षेत्र की वित्तीय स्थिति, विकास कार्यों में तेजी लाने की जरूरत और विकास कार्यों को तेज करने के तरीकों पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा, "हमने राज्य का दर्जा, J&K की वित्तीय स्थिति और विकास परियोजनाओं में तेजी लाने पर चर्चा की. मुझे उम्मीद है कि इन चर्चाओं से लोगों को फायदा होगा."

आरक्षण में असमानता के मसले को लेकर सीएम ने क्या कहा?

आरक्षण में असमानता को ठीक करने के विवादास्पद मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. उन्होंने कहा, “कैबिनेट की सब-कमेटी की रिपोर्ट को मंज़ूरी मिल गई है और इसे उप-राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिन्होंने इसे दिल्ली भेज दिया. केंद्र सरकार ने कुछ सवाल उठाए थे और उनके जवाब तैयार कर लिए गए हैं. जवाब को मंज़ूरी देने के लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक होगी.”

मुहर्रम की तैयारियों के बारे में उन्होंने कहा कि प्रशासन एक महीने से ज़्यादा समय से इंतज़ामों की समीक्षा कर रहा है ताकि सब कुछ शांति से हो सके. आने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए, मुख्यमंत्री उमर ने यात्रा के शांतिपूर्ण और सफल होने की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, “हम सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी होगी.”

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