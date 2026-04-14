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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirरामबन में शख्स की हत्या को लेकर CM उमर अब्दुल्ला ने गौरक्षकों को घेरा, 'कुछ लोग ऐसे हैं...'

रामबन में शख्स की हत्या को लेकर CM उमर अब्दुल्ला ने गौरक्षकों को घेरा, 'कुछ लोग ऐसे हैं...'

Omar Abdullah News: सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में एक 'नया दौर' लाना है, जिसकी पहचान शांतिपूर्ण माहौल और स्थिर परिस्थितियों से हो.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 14 Apr 2026 11:10 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में एक स्थानीय व्यक्ति की कथित हत्या को लेकर दक्षिणपंथी 'गौरक्षकों' पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 'जंगल राज' की अनुमति नहीं देगी और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बिजबेहरा में पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि कैसे किसी इंसान पर जानवर ले जाने पर हमला हो सकता है. 

सीएम अब्दुल्ला ने कहा, "मेरी सरकार का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर में एक 'नया दौर' लाना है, जिसकी पहचान शांतिपूर्ण माहौल और स्थिर परिस्थितियों से हो. उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में जंगल राज की अनुमति नहीं देगी और किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.''

कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं- उमर अब्दुल्ला

उन्होंने कहा, "कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं है और इसके बजाय वे सांप्रदायिक अशांति और संघर्ष चाहते हैं. जब तक मेरी सरकार सत्ता में रहेगी, हम जम्मू-कश्मीर में ऐसी चीजें कभी नहीं होने देंगे." उखराल तहसील के मुंडखाल पोगल के रहने वाले तनवीर अहमद चोपन जम्मू से अपने पैतृक गांव की ओर एक वाहन में यात्रा कर रहे थे, जिसमें एक दुधारू गाय और दो बछड़े थे. स्थानीय लोगों का दावा है कि रविवार को गौरक्षकों ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और उन पर हमला किया.

'सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाएगी'

किसी व्यक्ति या समूह का नाम लिए बिना, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ तत्व मौजूदा शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी सरकार कानून-व्यवस्था में किसी भी तरह की गिरावट को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी. मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी आग्रह किया कि वे रामबन में हाल ही में हुई हत्या में शामिल लोगों के साथ-साथ स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोपी लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें.

अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी- उमर अब्दुल्ला

उन्होंने कहा, "इससे एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि मौजूदा सरकार द्वारा इस तरह की अव्यवस्था और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी." मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह कड़ा बयान उस घटना के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. आरोप है कि अपनी गाड़ी में गाय ले जाने के कारण उस पर हमला किया गया था, जिसके बाद वह एक तेज बहती धारा में गिर गया था.

सरकार जम्मू-कश्मीर में जंगल राज की अनुमति नहीं देगी- उमर अब्दुल्ला

उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में जंगल राज की अनुमति नहीं देगी और किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा, ''कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं है और इसके बजाय वे सांप्रदायिक अशांति और संघर्ष चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा है. मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी सरकार सत्ता में रहेगी, हम जम्मू-कश्मीर में ऐसी चीजें कभी नहीं होने देंगे."

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Published at : 14 Apr 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
Ramban JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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