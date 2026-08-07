मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअनंतनाग: आर्टिकल 370 के जश्न में लगे महिला विरोधी नारे? बढ़ी BJP की मुश्किल

अनंतनाग: आर्टिकल 370 के जश्न में लगे महिला विरोधी नारे? बढ़ी BJP की मुश्किल

Anantnag News: अनंतनाग में अनुच्छेद 370 को हटाने के जश्न के दौरान लगाए गए नारों से बीजेपी एक बड़े राजनीतिक विवाद में घिर गई है. बीजेपी पर कश्मीर की महिलाओं का अपमान करने के आरोप लगे हैं. 

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 07 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

अनंतनाग में अनुच्छेद 370 को हटाने के जश्न के दौरान लगाए गए नारों से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की इकाई एक बड़े राजनीतिक विवाद में घिर गई है. बीजेपी पर इन नारों के दौरान कश्मीर की महिलाओं का अपमान करने के आरोप लगे हैं. 

यह विवाद जम्मू-कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाने की सालगिरह पर अनंतनाग जिले में आयोजित जश्न के दौरान लगाए गए अपमानजनक नारों से जुड़ा है.

किस नारे को लेकर है विवाद?

दरअसल, स्थानीय BJP नेता सूफी यूसुफ और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने 'मोकलयोव अजी हुंद ते फजी हुंद इज्जत', जिसका मतलब है 'अजेह और फजी (कश्मीर में महिलाओं के आम घरेलू नाम) की इज्जत अब चली गई है.'

इस नारे ने इसलिए ध्यान खींचा क्योंकि यह 2019 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े एक नारे के बिल्कुल उलट था, 'अजेह हुंद यजात, फजी हुंद यजात, 370, 370,' जिसका मतलब था 'अनुच्छेद 370 आम कश्मीरी महिलाओं की भी इज्जत है.' कश्मीरी भाषा में, 'अजी' और 'फजी' पारंपरिक और बोलचाल के शब्द हैं, जिनका इस्तेमाल प्यार से आम कश्मीरी माताओं और महिलाओं के लिए किया जाता है.

J&K: इल्तिजा मुफ्ती पर FIR दर्ज, भेजा गया समन, क्या मामला?

कैसे शुरू हुआ विवाद?

इस कार्यक्रम में BJP के वरिष्ठ नेता सूफी यूसुफ और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया. 'अजेह हुंद यजख' (या अजी हुंद फजी हुंद) विवाद तब शुरू हुआ जब इंटरनेट यूजर्स और राजनीतिक नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया. अनंतनाग में BJP कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने इसे भड़काऊ और अपमानजनक बताया और कहा कि यह स्थानीय महिलाओं की इज्जत पर हमला है. इस नारे की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि इसे पारंपरिक कश्मीरी राजनीतिक नारों का मजाक उड़ाने और स्थानीय महिलाओं की गरिमा को कम करने वाला माना गया.

सियासी बयानबाजी तेज

इस नारे का शाब्दिक अनुवाद है 'अजी और फजी की इज्जत का नुकसान हो गया है'. हालांकि, सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने इसे स्थानीय कश्मीरी महिलाओं की गरिमा के खिलाफ एक बहुत ही अपमानजनक, लिंग-आधारित और नीचा दिखाने वाली टिप्पणी के तौर पर देखा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना इटू समेत कई प्रमुख स्थानीय नेताओं ने इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और माफी की मांग की है. सकीना इटू ने एक्स पर लिखा, 'Azzi hund te Fazzi hund Izzat…, BJP की अनंतनाग यूनिट की तरफ से लगाए गए ये गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक नारे न सिर्फ राजनीतिक बातचीत का, बल्कि हमारी कश्मीरी माताओं और बहनों की गरिमा का भी अपमान हैं. इसमें शामिल BJP यूनिट को इन शर्मनाक टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.'

बीजेपी ने मांगी माफी

जनता के भारी दबाव के बाद, बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इस विरोध पर सार्वजनिक रूप से बात की और माफी मांगी. उन्होंने कहा कि पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के लिए मजबूती से खड़ी है और उन्होंने पार्टी को उस मार्च और नारों से अलग कर लिया.

ठाकुर ने लिखा, 'रैली के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर लगाए गए आपत्तिजनक नारों को एक संगठन के तौर पर बीजेपी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. कुछ लोगों ने अपनी निजी सोच या भावनाओं के आधार पर नारे लगाए होंगे, लेकिन वो नारे BJP के आधिकारिक रुख या रैली का नेतृत्व करने वाले नेताओं के विचारों को नहीं दिखाते हैं. पार्टी किसी के भी खिलाफ किसी भी अपमानजनक या निंदनीय टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है.'

FIR दर्ज करने की मांग

जम्मू कश्मीर की मंत्री सकीना इटू ने इन नारों को लेकर FIR दर्ज करने और कश्मीरी महिलाओं के सम्मान पर हमला करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने लिखा, 'अगर बीजेपी सच में मानती है कि इसमें शामिल लोगों का व्यवहार गलत था, तो उसे केवल दिखावटी बयानों से आगे बढ़ना होगा. जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए.' उन्होंने आगे लिखा कि जवाबदेही चुनिंदा नहीं हो सकती, और महिलाओं की गरिमा का सम्मान सिर्फ़ बातों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से बनाए रखा जाना चाहिए.'

शोपियां में ओलावृष्टि से सेब बागानों को भारी नुकसान, 60% फसल तबाह

और पढ़ें
Published at : 07 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Article 370 Anantnag News BJP JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अनंतनाग: आर्टिकल 370 के जश्न में लगे महिला विरोधी नारे? बढ़ी BJP की मुश्किल
अनंतनाग: आर्टिकल 370 के जश्न में लगे महिला विरोधी नारे? बढ़ी BJP की मुश्किल
जम्मू और कश्मीर
शोपियां में ओलावृष्टि से सेब बागानों को भारी नुकसान, 60% फसल तबाह
शोपियां में ओलावृष्टि से सेब बागानों को भारी नुकसान, 60% फसल तबाह
जम्मू और कश्मीर
J&K: इल्तिजा मुफ्ती पर FIR दर्ज, भेजा गया समन, क्या मामला?
J&K: इल्तिजा मुफ्ती पर FIR दर्ज, भेजा गया समन, क्या मामला?
जम्मू और कश्मीर
अनुच्छेद 370 प्रदर्शन के दौरान घायल हुईं इल्तिजा मुफ्ती, PDP का बड़ा आरोप
अनुच्छेद 370 प्रदर्शन के दौरान घायल हुईं इल्तिजा मुफ्ती, PDP का बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
रांची प्रोटेस्ट: स्टूडेंट्स की मांग पर क्या है रुख? CM हेमंत सोरेन के बयान से मिले ये संकेत
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
जनरल नॉलेज
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
ENT LIVE
Shreya Kalra ने कैसे जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी? जानिए पूरे सीजन की सबसे बड़ी Controversies
Shreya Kalra ने कैसे जीती Lock Upp 2 की ट्रॉफी? जानिए पूरे सीजन की सबसे बड़ी Controversies
ABP NEWS
दिल्ली पुलिस ने साधुओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
दिल्ली पुलिस ने साधुओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
Embed widget