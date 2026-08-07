अनंतनाग तिरंगा रैली विवाद: BJP का इन 9 नेताओं पर एक्शन, हुई ये कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में तिरंगा रैली को लेकर विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सख्त कार्रवाई की है. पार्टी की अनंतनाग जिला इकाई ने हाउसिंग कॉलोनी खानाबल में 5 अगस्त को कथित तौर पर बिना अनुमति आयोजित की गई रैली के मामले में नौ पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है. BJP ने इन सभी नेताओं को उनके संगठनात्मक पदों से हटाने के साथ ही जांच पूरी होने तक प्राथमिक सदस्यता भी निलंबित कर दी है.

बिना पार्टी मंजूरी और प्रशासनिक अनुमति के रैली का आरोप

BJP अनंतनाग जिला अध्यक्ष राकेश कौल की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि खानाबल में आयोजित तिरंगा रैली पार्टी की ओर से अधिकृत नहीं थी. आदेश में बताया गया कि आयोजन के लिए न तो पार्टी की अनुमति ली गई थी और न ही जिला प्रशासन से आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई थी. पार्टी ने इसे संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ बताया है.

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महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराजगी

पार्टी ने रैली के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों पर भी कड़ा रुख अपनाया है. BJP ने कहा कि इस तरह का व्यवहार पार्टी के मूल्यों, अनुशासन और सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है. पार्टी ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयानों से उसका कोई संबंध नहीं है और इन्हें BJP की आधिकारिक विचारधारा नहीं माना जा सकता.

इन नौ पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई

BJP के आदेश के मुताबिक, जिन नौ पदाधिकारियों को हटाया और निलंबित किया गया है, उनमें निसार अहमद भट, खुर्शीद अहमद सूफी, आबिदा रफीक, इरशाद अहमद मलिक, मोहम्मद मकबूल गनी, वहीद अहमद इटू, निसार अहमद हकीम, फिरोज अहमद हजाम और सब्रूजा अख्तर शामिल हैं. पार्टी ने कहा है कि मामले की जांच पूरी होने तक इन नेताओं पर संगठनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.

BJP ने दो लोगों से जताई दूरी, कहा- संगठन से कोई संबंध नहीं

BJP अनंतनाग इकाई ने यह भी साफ किया कि बतेंगो के अलवीर अहमद डार और हंगुलगुंड, कोकरनाग की फैंसी अख्तर का पार्टी संगठन से कोई संबंध नहीं है. पार्टी ने कहा कि दोनों के पास BJP की जिला इकाई में कोई पद या जिम्मेदारी नहीं है. यह कार्रवाई रैली में कथित आपत्तिजनक नारों को लेकर विवाद बढ़ने के बाद की गई है. BJP ने पहले ही विवादित टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ कोई भी बयान पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है.

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