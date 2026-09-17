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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर: मीरवाइज की अध्यक्षता में उलेमा सम्मेलन, नशे-सुसाइड पर जताई चिंता

श्रीनगर: मीरवाइज की अध्यक्षता में उलेमा सम्मेलन, नशे-सुसाइड पर जताई चिंता

श्रीनगर में 15 सितंबर को उलेमा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें सामाजिक चुनौतियों पर 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं. साथ ही युवाओं में नशे को लेकर भी चिंता जताई गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में संयुक्त मजलिस-ए-उलेमा का उलेमा सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें सामाजिक चुनौतियों, पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व और उम्माह एकता पर दो प्रस्ताव पारित किए गए. दो साल से अधिक के अंतराल के बाद, अधिकारियों ने संयुक्त मजलिस-ए-उलेमा जम्मू और कश्मीर (एमएमयू) को श्रीनगर में एक बड़ा उलेमा सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दी. 

मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता में 15 सितंबर को आयोजित एक दिवसीय उलेमा सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित उलेमा और धार्मिक हस्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने स्थानीय आबादी के सामने आने वाली धार्मिक, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया. 

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कश्मीर के अलग-अलग जिलों से आए उलेमा

कश्मीर के अलग-अलग जिलों के उलेमाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जबकि जम्मू, पुंछ, राजौरी, कारगिल और डोडा के उलेमा विशेष रूप से श्रीनगर पहुंचे. उनकी भागीदारी से पूरे क्षेत्र के धार्मिक विद्वानों और संस्थानों के बीच अधिक आपसी समन्वय और संगठित सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट हुई. सम्मेलन के समापन पर दो व्यापक प्रस्ताव पारित किए गए. 

पहला प्रस्ताव वर्तमान सामाजिक चुनौतियों और उलेमा, मस्जिदों और मदरसों की व्यावहारिक भूमिका पर केंद्रित था, जबकि दूसरा प्रस्ताव उम्माह की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और विभिन्न विचारधाराओं के बीच आपसी सम्मान पर केंद्रित था.

पहले प्रस्ताव में मादक पदार्थों के सेवन, आत्महत्या और आत्महानि की घटनाओं, युवाओं में मानसिक और भावनात्मक तनाव, सोशल मीडिया के गैर-जिम्मेदाराना उपयोग, पारिवारिक संबंधों के कमजोर होने, नैतिक पतन, धार्मिक और सामाजिक संस्थानों से युवाओं के बढ़ते अलगाव, साथ ही पर्यावरण के क्षरण और इसके गंभीर परिणामों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई. 

युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता

युवाओं में आत्महत्या और आत्महानि की बढ़ती घटनाओं पर विशेष रूप से गहरी चिंता व्यक्त की गई. सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर केवल निंदा या चुप्पी साधने से कोई समाधान नहीं निकल सकता. उलेमा, मस्जिदें और मदरसे युवाओं और उनके परिवारों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करके एक महत्वपूर्ण निवारक और सहायक भूमिका निभा सकते हैं, जहाँ वे बिना किसी झिझक या बदनामी के डर के व्यक्तिगत मानसिक और भावनात्मक कष्ट, अकेलापन, चिंता, पारिवारिक दबाव और अन्य कारणों पर खुलकर चर्चा कर सकें. 

साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि इमामों और उलेमाओं को समाज में मानसिक कष्ट के लक्षणों को पहचानने के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए. परिवारों को सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देने के लिए परामर्श देना चाहिए और जरूरतमंदों को उचित पेशेवर परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए. 

मस्जिद-मदरसे मार्गदर्शन का केंद्र बन सकते हैं- उलेमा

उलेमाओं ने कहा कि मस्जिदें और मदरसे धीरे-धीरे मार्गदर्शन, परामर्श और उपयुक्त संस्थानों तक पहुंच के लिए सुलभ केंद्र बन सकते हैं. यह मानते हुए कि गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की देखभाल की आवश्यकता होती है. 

सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि इन मुद्दों को केवल कभी-कभार आयोजित होने वाले सेमिनारों या भाषणों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि भाग लेने वाली मस्जिदों में निर्धारित शुक्रवारों के दौरान, शुक्रवार की तकरीर में एक आम सामाजिक मुद्दे को उठाया जाएगा, ताकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उलेमा सामूहिक रूप से ऐसे मुद्दे को उजागर कर सकें जिस पर तत्काल सामाजिक ध्यान और सुधार की आवश्यकता है. 

नियमित बैठकों का आयोजन करेंगे उलेमा

संयुक्त मजलिस-ए-उलेमा जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में स्थानीय उलेमा, इमामों, मस्जिदों और मदरसों सहित नियमित बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेगी. ऐसी बैठकों से स्थानीय मुद्दों को समझने और प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक समाधान तैयार करने के अवसर मिलेंगे. 

सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि मस्जिदों और मदरसों को अपनी प्राथमिक धार्मिक और शैक्षिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ मार्गदर्शन, परामर्श, युवा जुड़ाव, परिवार सहायता और सामाजिक कल्याण केंद्रों के रूप में अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए. लोगों के घरों से उनका घनिष्ठ संबंध और निकटता उन्हें समय पर समस्याओं की पहचान करने और परिवारों को उचित सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. 

मादक पदार्थों के मुद्दे पर, सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी प्रकार की लत हानिकारक है और इसे एकसमान और सुसंगत सामाजिक नीतियों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए. हालांकि उलेमा और नागरिक समाज से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के खिलाफ काम करने की अपेक्षा की जाती है, सम्मेलन में शराब के सामान्यीकरण और इसकी बढ़ती उपलब्धता पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Mirwaiz Umar Farooq JAMMU KASHMIR NEWS Srinagar NEWS
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