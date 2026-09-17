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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'केंद्र के लिखित वादे पर ही भरोसा करें', CM उमर अब्दुल्ला के बयान की जमकर चर्चा

'केंद्र के लिखित वादे पर ही भरोसा करें', CM उमर अब्दुल्ला के बयान की जमकर चर्चा

उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेताओं से कहा कि केंद्र सरकार के किसी भी आश्वासन पर तब तक भरोसा न करें, जब तक वह लिखित रूप में न दिया जाए और उस पर हस्ताक्षर न हों.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 10:12 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के नेताओं को केंद्र सरकार के आश्वासनों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जब तक किसी बात का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए. पुलवामा पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है.

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "लद्दाख के अपने मुद्दे हैं और हमारी अपनी समस्याएं हैं. एक दोस्त और बड़े भाई के तौर पर मैं लद्दाख के नेताओं को एक सलाह दे सकता हूं कि कृपया केंद्र सरकार के किसी भी वादे पर तब तक भरोसा न करें, जब तक वह उसे लिखित रूप में न दे और उस पर हस्ताक्षर न करे."

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भी राज्य का दर्जा वापस दिए जाने का मौखिक आश्वासन मिला था, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हुआ है.

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उन्होंने पुलवामा में कहा, "हमें भी मौखिक आश्वासन दिया गया था कि चुनाव के तुरंत बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. अब लगभग दो साल हो चुके हैं और वह वादा कहीं नजर नहीं आ रहा है."

लद्दाख के प्रतिनिधियों से बातचीत जारी

दरअसल, लद्दाख के प्रतिनिधि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं. 9 सितंबर को गृह मंत्रालय की उप-समिति ने नई दिल्ली में लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत का एक और दौर किया. इसमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि शामिल हुए.

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक के अगले दिन लद्दाख प्रशासन की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत लद्दाख के लिए केंद्रशासित प्रदेश स्तर की एक निर्वाचित संस्था बनाने पर सहमत हुई है. इसके साथ ही इस संस्था की शक्तियों और मौजूदा लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के साथ उसके संबंधों को लेकर लद्दाखी प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए हैं.

2023 से चल रही है बातचीत

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि उप-समिति की बैठक में सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत केंद्रशासित प्रदेश स्तर की संस्था के गठन पर चर्चा हुई, जैसा कि 3 जुलाई को हुई पिछली बैठक में तय किया गया था. यह तय किया गया कि अनुच्छेद 371 के तहत एक केंद्रशासित प्रदेश स्तर की संस्था बनाई जाएगी.

LAB और KDA के प्रतिनिधि 2023 से गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं. उनकी प्रमुख मांगों में भूमि, रोजगार, संस्कृति और पर्यावरण से जुड़े संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं.

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गृह मंत्रालय ने 2 जनवरी 2023 को लद्दाख के प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी. इसके बाद से केंद्र और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:12 AM (IST)
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LADAKH JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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