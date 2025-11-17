हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जम्मू-कश्मीर में शख्स ने किया सुसाइड, आंतकी मॉड्यूल केस में बेटे से पूछताछ के सदमे में उठाया कदम

जम्मू-कश्मीर में शख्स ने किया सुसाइड, आंतकी मॉड्यूल केस में बेटे से पूछताछ के सदमे में उठाया कदम

Jammu Kashmir News: बिलाल अहमद वानी 50 एक ड्राई फ्रूट विक्रेता है और उसने जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी. इलाज के दौरान अस्पताल में मौत

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 17 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद खुद को आग लगाने वाले एक ड्राई फ्रूट विक्रेता ने सोमवार (17 नवंबर) सुबह श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृत व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके में उसके बेटे और भाई के साथ आतंकी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए उठाया था.

बिलाल अहमद वानी के रूप में पहचाने जाने वाले ने रविवार (16 नवंबर) को काजीगुंड में खुद को आग लगा ली थी और रविवार देर रात अनंतनाग अस्पताल में उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में रेफर किया गया था.

इलाज के दौरान अस्पताल में मौत

एसएमएचएस अस्पताल के अधिकारियों ने कहा था, "आग से झुलसे एक घायल मरीज को जीएमसी अनंतनाग से रेफर करके एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर लाया गया था. कथित तौर पर कहा गया है कि मरीज को उसके घर पर पेट्रोल से कई बार जलने की वजह से चोटें लगी थीं, हालत गंभीर है." हालांकि, डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वानी ने आधी रात को जलने के कारण दम तोड़ दिया.

बिलाल अहमद वानी 50 एक ड्राई फ्रूट विक्रेता है और उसने जम्मू-कश्मीर पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली थी, जबकि उसके बेटे जसीर बिलाल और भाई नवील वानी को भी जैश मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला कार बम विस्फोट की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

जबकि जसीर को डॉ. आदिल राथर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया था, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, उसके भाई डॉ. मुजफ्फर राथर के साथ मामले में मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा है, जो वर्तमान में फरार है और अफगानिस्तान में छिपा हुआ है.

वानी डॉ. मुजफ्फर राथर का पड़ोसी है, जो 'सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल' मामले में एक प्रमुख आरोपी के रूप में उभरा है और माना जाता है कि मुजफ्फर इस समय अफगानिस्तान में है, उसके छोटे भाई डॉ. अदील राथर को 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने वानी को उसके बेटे जसीर बिलाल और भाई नवीद के साथ आतंकी मॉड्यूल मामले में पूछताछ के लिए उठाया था और बिलाल को बाद में रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसका बेटा पूछताछ के लिए हिरासत में है.

महबूबा मुफ्ती ने की थी ये मांग 

इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में मांग की थी कि परिवार को रविवार शाम को उनकी सुरक्षा के डर से हिरासत में लिए गए व्यक्ति से मिलने की अनुमति दी जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में महबूबा ने लिखा, "वानपोरा काजीगुंड के एक व्यथित पिता बिलाल वानी ने अपने बेटे जसीर बिलाल और भाई नवील वानी को कुछ दिन पहले पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद खुद को आग लगा ली थी."

उन्होंने आगे लिखा, "उनकी सुरक्षा के बारे में भयभीत होकर उन्होंने अधिकारियों से उन्हें देखने की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें देखने से इनकार कर दिया गया. उन्हें एसएमएचएस श्रीनगर में रेफर किया गया है और उनकी हालत गंभीर है. इस स्तर की ज्यादती केवल घावों को गहरा करती है और निराशा पैदा करती है. जब युवाओं को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो हम एक पूरी पीढ़ी को भय, हताशा और निराशा में धकेलने का जोखिम उठाते हैं."

पुलिस से मांग करते हुए महबूबा ने लिखा कि अंततः गहरे रास्तों की ओर. जम्मू-कश्मीर पुलिस से अनुरोध है कि कम से कम उन्हें हिरासत में लिए गए सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए."

Published at : 17 Nov 2025 03:20 PM (IST)
