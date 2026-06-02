कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ा बदलाव: IGP कश्मीर वीके बर्डी को CRPF में भेजा गया

श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी के सुरक्षा इंतजामों में बड़ा फेरबदल किया है. गृह मंत्रालय ने कश्मीर जोन के आइजीपी विधि कुमार बर्डी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर भेज दिया है.

कूलिंग-ऑफ अवधि की शर्त हटाई

गृह मंत्रालय ने 1 जून 2026 को जारी आदेश में AGMUT कैडर के 2003 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी वीके बर्डी को CRPF में IG पद पर प्रतिनियुक्ति दी है. इस नियुक्ति के लिए MHA ने पहले ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि की शर्त हटा दी थी. बर्डी को पे मैट्रिक्स लेवल-14 पर तैनात किया जाएगा.

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नया IGP कश्मीर नियुक्ति का रास्ता साफ

बर्डी के CRPF में जाने से कश्मीर जोन के सबसे महत्वपूर्ण पद IGP कश्मीर के लिए नए अधिकारी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए यह बदलाव काफी अहम माना जा रहा है.

विधि कुमार बर्डी ने कश्मीर में संवेदनशील समय में IGP कश्मीर के पद पर कार्य किया. वे अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. CRPF देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और बर्डी की नियुक्ति से इसके नेतृत्व को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है. गृह मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि बर्डी को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए ताकि वे नई जिम्मेदारी संभाल सकें.

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