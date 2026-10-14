कश्मीर-लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से गिरा पारा, कई रास्ते बंद; 15 अक्टूबर तक अलर्ट

एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर घाटी और लद्दाख में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई है. इस डिस्टर्बेंस से मैदानी इलाकों में बारिश और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है. मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अनुमान लगाया है और तापमान में और गिरावट की संभावना है, क्योंकि बारिश का यह दौर 15 अक्टूबर तक जारी रहने की उम्मीद है.

इस बीच, बांदीपोरा जिले के गुरेज इलाके में सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (SDH) दावर में एक महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई. बर्फबारी के कारण एम्बुलेंस राजदान पास पार नहीं कर सकी, क्योंकि यह रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद था. मंगलवार (13 अक्टूबर) देर दोपहर उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हुई और शाम तक यह मध्य कश्मीर तक फैल गई. मौसम विभाग ने बताया कि अगले 6 घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ गई.

भारी बारिश के कारण तापमान में गिरावट, हुई बर्फबारी

भारी बारिश के कारण तापमान में काफी गिरावट आई, जिससे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई. इनमें गुलमर्ग में अफरवत, बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में राजदान पास और तुलाईल, कुपवाड़ा में साधना टॉप, और सोनमर्ग के पास मीनामार्ग, जीरो पॉइंट और जोजिला पास शामिल हैं. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में सिंथन टॉप, मार्गन टॉप और पीर की गली के साथ-साथ पीर पंजाल रेंज में भी बर्फबारी की खबर मिली है.

अक्टूबर की शुरुआत अपेक्षाकृत गर्म रही थी, लेकिन अब मौसम में बदलाव आया है. कश्मीर, चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्र में दिन का तापमान गिर रहा है और बढ़ती ठंड के कारण लोगों को ऊनी और अन्य गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं. श्रीनगर में सोमवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम और इस महीने शहर में अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान था, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री हो गया.

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13 से 15 अक्टूबर तक पूरे कश्मीर में बारिश का अनुमान

पहलगाम में अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम था, जबकि गुलमर्ग में यह 11.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था. काजीगुंड में 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम था, जबकि कोकरनाग में 20.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य सीमा के भीतर था. कुपवाड़ा में तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है.

बादल छाए रहने के कारण रात का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक है.न्यूनतम तापमान काजिगंड में 9.4 डिग्री, कोकेरनाग में 10.4 डिग्री, कुपवाड़ा में 8.6 डिग्री, पहलगाम में 6.8 डिग्री और गुलमर्ग में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जम्मू डिवीजन में, जम्मू शहर में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बनिहाल में 19.5 डिग्री, बटोट में 22.1 डिग्री, कटरा में 26.6 डिग्री और भद्रवाह में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सभी सामान्य से कम हैं.

मौसम विभाग ने 13 से 15 अक्टूबर तक पूरे कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, साथ ही 14 और 15 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. ऊंचाई वाले इलाकों में, खासकर गुलमर्ग, गुरेज और पीर पंजाल रेंज के कुछ हिस्सों में, इन तीन दिनों के दौरान और बर्फबारी हो सकती है. हालांकि, विभाग ने कहा कि बहुत भारी बर्फबारी के कोई संकेत नहीं हैं.

किसानों को खेती-बाड़ी करते समय सावधानी बरतने की सलाह

अधिकारी ने बताया कि बारिश के इस दौर में न्यूनतम तापमान मौजूदा स्तर के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है. 15 अक्टूबर के बाद मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि न्यूनतम तापमान फिर से गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है. मौसम विभाग ने किसानों को बारिश के इस दौर में खेती-बाड़ी के काम, खासकर धान की कटाई करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. अधिकारी ने कहा कि, 'किसानों को इन तीन दिनों के दौरान चल रही कटाई के कामों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. इसके बाद, वे अपना काम ठीक से फिर से शुरू कर सकते हैं. '

विभाग ने कहा कि पूर्वानुमान में ऐसी स्थितियों का संकेत नहीं है जिनसे सड़कों पर बड़ी रुकावट या भूस्खलन हो सकता है. हालांकि, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है.