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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirखुत्बा विवाद: नेशनल कॉन्फ्रेंस का BJP पर हमला, MMU ने भी उठाए सवाल

खुत्बा विवाद: नेशनल कॉन्फ्रेंस का BJP पर हमला, MMU ने भी उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के जुमे के खुत्बे को एक जैसा रखने के प्रस्ताव पर विवाद बढ़ा. नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने विरोध जताया, जबकि दरख्शां अंद्राबी ने फैसले का बचाव किया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 13 Oct 2026 07:01 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिदों में एक जैसा खुत्बा (उपदेश) देने के प्रस्ताव को लेकर विवाद बढ़ गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के प्रमुख धार्मिक संगठनों के समूह मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) ने भी इस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है. दोनों ने इसे धार्मिक मामलों में दखल देने की कोशिश बताया है. दूसरी तरफ, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद सामाजिक सुधार और समुदाय का कल्याण है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की है. उन्होंने बीजेपी पर धार्मिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि आखिर खुत्बे का विषय तय करने का अधिकार किसके पास है. सादिक ने पूछा, "क्या अब बीजेपी तय करेगी कि कौन सा खुत्बा (उपदेश) दिया जाना चाहिए?"

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उन्होंने कहा कि इमाम और खतीब अपनी पूरी जिंदगी कुरान और हदीस का अध्ययन करने में बिताते हैं. ऐसे में उन्हें इस्लामी शिक्षाओं और स्थानीय लोगों के सामने आने वाले सामाजिक मुद्दों के आधार पर उपदेश तैयार करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.

सादिक ने सरकार की ओर से उपदेशों की पहले से जांच करने और लिखित स्क्रिप्ट तय करने पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि लोग शुक्रवार की नमाज में अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करने के लिए आते हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से यह तय करना उचित नहीं है कि इमाम क्या पढ़ेंगे. उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि बीजेपी की तरफ से कोई चिट्ठी आए जो इमामों को बताए कि उन्हें क्या पढ़ना है."

धार्मिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं- MMU 

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक-धार्मिक संगठनों के समूह मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा जम्मू-कश्मीर (MMU) ने भी वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता जताई है. इस संगठन के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक हैं.

MMU ने कहा कि शुक्रवार को मस्जिदों में एक जैसा खुत्बा देने की बात चिंताजनक है. संगठन के मुताबिक, किसी कानूनी या प्रशासनिक संस्था का यह तय करना कि मिंबर से क्या उपदेश दिया जाए, बेतुका है. जम्मू-कश्मीर के मुसलमान इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे.

संगठन ने कहा कि मिंबर एक 'अमानत' है और धार्मिक मार्गदर्शन देना उलेमा, इमामों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों की जिम्मेदारी है. यह काम इस्लामी विद्वता और अलग-अलग विचारधाराओं की परंपराओं के आधार पर किया जाता है.

MMU ने अपने बयान में कहा, "राज्य या सरकार धार्मिक चर्चा और दिए जाने वाले लिखित भाषण को तय करने का अधिकार खुद नहीं ले सकती, और न ही आस्था और धार्मिक रीति-रिवाजों के मामलों में दखल दे सकती है."

संगठन ने कहा कि धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उलेमा और धार्मिक संगठनों का अपनी मर्जी से एक साथ आना अलग बात है. लेकिन किसी प्रशासनिक संस्था की ओर से उपदेशों के विषय या उनके लिए निर्देश तय करने की कोशिश अलग मामला है.

MMU के मुताबिक, धार्मिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता और रीति-रिवाजों के पालन के सिद्धांतों के खिलाफ है. संगठन ने वक्फ बोर्ड से अनावश्यक विवाद खड़ा करने के बजाय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, रखरखाव और सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील की.

दरख्शां अंद्राबी ने NC पर किया पलटवार

तनवीर सादिक के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने पलटवार किया. उन्होंने सवाल उठाया कि समाज की बेहतरी के लिए क्या अच्छा है, यह तय करने वाले राजनेता कौन होते हैं.

अंद्राबी ने कहा, "समाज की भलाई और बेहतरी के लिए क्या अच्छा है, यह तय करने वाले राजनेता कौन होते हैं? हमारे पास धार्मिक विद्वान हैं जिन्हें अल्लाह ने भरपूर ज्ञान दिया है. वे ही बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं और जानते हैं कि समाज में सुधार कैसे लाया जाए."

उन्होंने धार्मिक मामलों पर बोलने के सादिक के अधिकार पर भी सवाल उठाया. अंद्राबी ने कहा, "तनवीर सादिक कौन हैं? क्या वे सच में हमारे धार्मिक विद्वानों और मौलवियों से ज़्यादा पढ़े-लिखे और जानकार हैं?"

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी अच्छे कामों की तारीफ नहीं की और हमेशा आलोचना ही करती रही है.

डॉ. सैयद दरख्शां अंद्राबी ने शुक्रवार के खुत्बों के लिए एक जैसा विषय रखने के प्रस्ताव का जोरदार बचाव किया है. उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद सामाजिक सुधार और समुदाय का कल्याण है. उन्होंने उन आरोपों को भी खारिज किया कि यह फैसला बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है.

श्रीनगर स्थित अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए अंद्राबी ने कहा कि जुमे के खुत्बे को लेकर जारी आदेश को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ना गलत है. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों पर वक्फ की संपत्तियों को लूटने का आरोप भी लगाया.

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अंद्राबी ने कहा, "मुझे BJP से जुड़े होने पर गर्व है, लेकिन इस फ़ैसले में BJP का एजेंडा कहाँ है? यह धार्मिक नेताओं का बोर्ड है और वे ही फ़ैसले लेते हैं, लेकिन जो नेता हमेशा वक्फ़ का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर करते रहे हैं, उन्हें अब परेशानी हो रही है."

जम्मू-कश्मीर में खुत्बे के विषय को लेकर सामने आए इन बयानों से साफ है कि विवाद अब राजनीतिक और धार्मिक बहस का रूप ले चुका है. एक तरफ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इसे सामाजिक सुधार और समुदाय के हित से जुड़ा कदम बता रही हैं, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और MMU इसे धार्मिक मामलों में दखल मान रहे हैं.

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Published at : 13 Oct 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
National Conference JAMMU KASHMIR NEWS
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