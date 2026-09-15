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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में LeT के 3 मददगार गिरफ्तार, आतंकियों को देते थे लॉजिस्टिक सपोर्ट

जम्मू में LeT के 3 मददगार गिरफ्तार, आतंकियों को देते थे लॉजिस्टिक सपोर्ट

जम्मू में जौरी पुलिस ने आतंकी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आतंकियों के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया है. आरोपी कथित तौर आतंकवादी समूहों को कश्मीर घाटी की ओर जाने में मदद करते थे.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 15 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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जम्मू में जौरी पुलिस ने आतंकी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए आतंकियों के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया है. यह तीनों आरोपी आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे. राजौरी पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक पीर पंजाल इलाके में चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, राजौरी पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े होने के शक में 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जाकिर हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी कोटचरवाल टेरियाथ, राजौरी, मोहम्मद आजम पुत्र अली बहादुर, निवासी कोटचरवाल टेरियाथ, राजौरी और मोहम्मद मुश्ताक पुत्र मोहम्मद इकबाल, निवासी उधन, राजौरी के रूप में हुई है. यह गिरफ्तारियां पीर पंजाल इलाके में सक्रिय एक टेरर मॉड्यूल की जांच के दौरान की गईं. शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर आतंकवादियों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सुरक्षित आवाजाही और जमीनी स्तर पर अन्य मदद मुहैया कराने में शामिल थे.

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आरोपी आतंकवादी समूहों को कश्मीर घाटी जाने में करते थे मदद

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर गाइड के तौर पर काम करते थे और आतंकवादी समूहों को कश्मीर घाटी की ओर जाने में मदद करते थे. उन पर कई हाई-प्रोफाइल हमलों, जिनमें नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हमले भी शामिल हैं. इन आतंकवादियों को जमीनी मदद देने का भी शक है.

जांच के दौरान, एक आरोपी की जानकारी पर एक IED बरामद किया गया. शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि यह डिवाइस कथित तौर पर एक आतंकवादी समूह के सदस्यों द्वारा आरोपी को सुरक्षित रखने और किसी लक्षित हमले में संभावित इस्तेमाल के लिए सौंपा गया था. राजौरी पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने, अन्य साथियों की पहचान करने और आरोपियों की संलिप्तता का पूरा दायरा जानने के लिए जांच जारी रखे हुए है. आगे की जांच चल रही है.

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Published at : 15 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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