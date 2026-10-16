जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) एसोसिएशन और ऑल J&K जूनियर स्केल केएएस एसोसिएशन (AJJSKA) की अंतरिम बॉडी ने JKAS की एक महिला अधिकारी के कथित अपमान के विरोध में एक दिन की 'पेन-डाउन' (काम बंद) हड़ताल का आह्वान किया है है. ये आह्वान एक बयान जारी कर किया है.

एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि किसी एक अधिकारी की गरिमा पर हमला पूरे समुदाय पर हमला है. उन्होंने सदस्यों से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि एक अधिकारी की गरिमा पर चोट पूरे समुदाय के लिए चिंता का विषय है. अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसपर प्रतिक्रिया दी है.

प्रशांत भूषण के बयान पर कांग्रेस ने किया बचाव! कहा- जब महात्मा गांधी...

मामला क्या है?

14 अक्टूबर को श्रीनगर के सिविल सचिवालय में 'मिशन युवा' के लिए वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी. इस वर्चुअल बैठक के दौरान, वरिष्ठ IAS अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने गांदरबल में तैनात 2015 बैच की महिला JKAS अधिकारी बीनिश वानी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी थी. इसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक हलकों में भारी आक्रोश है.

AJJSKA और JKAS ने की निंदा

JKAS समुदाय और कई स्थानीय कर्मचारी यूनियनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. इसी के खिलाफ AJJSKA और JKAS ने इसे किसी भी अधिकारी की गरिमा, आत्मसम्मान और संस्थागत सम्मान को ठेस पहुंचाना बताया. इसी व्यवहार के खिलाफ एक दिवसीय 'पेन-डाउन' हड़ताल का आह्वान किया है. एसोसिएशन ने बताया है कि बीनिश वानी ने अपनी मेडिकल छुट्टी (हड्डी टूटने के कारण) के दौरान भी, घर से वर्चुअल तरीके से आधिकारिक समीक्षा बैठक में शामिल होकर अपनी कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया था.

हालांकि एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वो पेशेवर कामकाज की निगरानी और जवाबदेही का समर्थन करते हैं, लेकिन उनका यह भी मानना है कि कोई भी प्रशासनिक पद या अधिकार किसी वरिष्ठ अधिकारी को अपने मातहतों को डराने-धमकाने या उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की छूट नहीं देता.

प्रशासनिक कामकाज पर असर

स्थानीय JKAS अधिकारियों और बाहर से आए IAS प्रशासकों के बीच बढ़ता यह विवाद अब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. JKAS समुदाय और कई स्थानीय कर्मचारी यूनियनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने निष्पक्ष प्रशासनिक जांच की मांग की है और क्षेत्रीय प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए बेहतर सुरक्षा की अपील की है.

Such erratic and disdainful conduct cannot be tolerated. CM @OmarAbdullah must immediately take up the matter with the Government of India and demand strict action against the officer who is already facing allegations of issuing illegal gun licences . — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 16, 2026

PDP ने की एक्शन की मांग

अब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी शुक्रवार को एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के कथित बर्ताव को 'अस्वीकार्य' बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया कि वो इस मामले को भारत सरकार के सामने उठाएं और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करें.

महबूबा ने एक्स पर पोस्ट किया, "इस तरह का अनियंत्रित और अपमानजनक बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता,. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को तुरंत भारत सरकार के सामने यह मामला उठाना चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, जिस पर पहले से ही अवैध बंदूक लाइसेंस जारी करने के आरोप हैं."

'ध्रुव राठी का पासपोर्ट जब्त हो, फंडिंग की जांच...', यूट्यूबर पर लगे गंभीर आरोप