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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर में धमकियों के बीच गणेशोत्सव की धूम, गणपतियार मंदिर पहुंचे भक्त

श्रीनगर में धमकियों के बीच गणेशोत्सव की धूम, गणपतियार मंदिर पहुंचे भक्त

इस साल घाटी में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने का यह लगातार पांचवां साल है. यह पहल 2022 में शुरू हुई थी और अब यह तीन जगहों श्रीनगर के डाउनटाउन में गणपतियार, इंदिरा नगर और विश्वकुलगाम तक फैल गई है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 14 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को मिल रही नई धमकियों से डरे बिना, सोमवार को श्रीनगर के पुराने शहर के हब्बा कदल इलाके में सदियों पुराने गणपतियार मंदिर में समुदाय के बहुत से लोग गणेश चतुर्थी मनाने के लिए इकट्ठा हुए. उन्होंने पूरे जोश और अलग-अलग समुदायों की भागीदारी के साथ यह त्योहार मनाया.

श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में स्थित गणपतियार मंदिर कश्मीर के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक है. माना जाता है कि इसके गर्भगृह में मौजूद मूर्ति 800-900 साल पुरानी है. इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है: अफगान शासन के दौरान मूल मूर्ति को झेलम नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन बाद में महाराजा गुलाब सिंह के शासनकाल में, जब नदी का जलस्तर कम हुआ, तो इसे वापस पा लिया गया.

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घाटी में गणेशोत्सव मनाने का 5वां साल

इस साल घाटी में सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने का यह लगातार पांचवां साल है. यह पहल 2022 में शुरू हुई थी और अब यह तीन जगहों श्रीनगर के डाउनटाउन में गणपतियार, इंदिरा नगर और विश्वकुलगाम तक फैल गई है. चूंकि कश्मीर में पारंपरिक गणेश मूर्तियां बनाने वाले स्थानीय कारीगर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए समुदाय ने पुणे के श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट के साथ मिलकर घाटी में इको-फ्रेंडली गणपति मूर्तियां मंगवाई हैं.

इस साल, पुणे की तीन सम्मानित 'मानाचे' गणपति मूर्तियों-श्री कसबा गणपति, श्री तांबडी जोगेश्वरी और गणपति गुरुजी तालीम की प्रतिकृतियां श्रीनगर भेजने से पहले औपचारिक रूप से कश्मीरी प्रतिनिधियों (जिनमें मोहित भान, ऋषभ चाकू और संदीप कौल शामिल थे) को सौंपी गईं.

लॉजिस्टिकल सहायता पुणे ट्रस्ट और श्रीनगर की गणपतियार प्रबंधक समिति द्वारा संयुक्त रूप से दी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि त्योहार के लिए मूर्तियां सुरक्षित रूप से घाटी तक पहुंचें.

कश्मीरी पंडित नेता ने दिया इस बात पर जोर

कश्मीरी पंडित राजनीतिक नेता मोहित भान ने इस बात पर जोर दिया कि यह त्योहार कश्मीर की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक बन गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलकर हिस्सा लेते हैं. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ कश्मीरी पंडितों का कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे पूरे समाज का कार्यक्रम है."

उन्होंने बताया कि सभी समुदायों के लोग प्रसाद बांटने और साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं. इस उत्सव में भव्य हवन (पवित्र अग्नि समारोह), सामूहिक प्रार्थना और प्रसाद वितरण शामिल है. सात दिनों के बाद, मूर्तियों का विसर्जन तीन जगहों पर किया जाएगा, जो श्रीनगर में संगम, डाउनटाउन श्रीनगर में गणपतियार घाट और सनवार में शरायार घाट हैं.

यह त्योहार घाटी में हिंदू समुदायों को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों की नई धमकियों के बीच मनाया जा रहा है. हालांकि, समुदाय के नेताओं ने मौजूदा सुरक्षा माहौल में इन धमकियों को बेमतलब बताया है.

एक और कश्मीरी पंडित नेता, संजय सराफ ने कहा कि 1988-89 में उग्रवाद के चरम दौर की तुलना में आज ऐसी धमकियों का कोई वजूद नहीं है. उन्होंने कहा, "आज हमारे पास बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराज्यपाल और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी हैं."

उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर का बहुसंख्यक समुदाय अब ऐसी धमकियों पर ध्यान देने या उन्हें मानने को तैयार नहीं है. सराफ ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं और धमकी देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा.

'पान दान' नामक रस्म के साथ मनाते हैं गणेश चतुर्थी

हालांकि हाल के वर्षों में सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने का चलन बढ़ा है, लेकिन कश्मीरी पंडित पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी घर पर 'पान' या 'पान दान' नामक रस्म के साथ मनाते हैं. इसमें एक कलश (पवित्र पात्र) तैयार किया जाता है और घास, चावल, जौ और 'रोथ' नामक मीठी तली हुई रोटी के साथ लड्डू चढ़ाए जाते हैं.

कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य संजय टिक्कू ने बताया कि घर पर त्योहार मनाने की परंपरा नए सार्वजनिक समारोहों के साथ-साथ जारी है. 1990 के दशक के बाद से सुरक्षा हालात बेहतर होने के कारण सार्वजनिक समारोहों को बढ़ावा मिला है.

समुदाय के सदस्यों ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में लोगों की भागीदारी काफी बढ़ी है और सैकड़ों लोग गणपतियार मंदिर में होने वाले समारोहों में शामिल होते हैं. यह त्योहार न केवल धार्मिक आयोजन बन गया है, बल्कि एक सामाजिक मिलन का जरिया भी है, जहां लोग पुरानी यादें ताजा करते हैं और सभी के जीवन से मुश्किलें दूर होने की प्रार्थना करते हैं.

हाल के वर्षों में श्रीनगर में अन्य प्रमुख हिंदू त्योहार भी सार्वजनिक रूप से मनाए गए हैं, जिनमें लाल चौक से जन्माष्टमी का जुलूस और 36 साल बाद रघुनाथ मंदिर में रामनवमी का आयोजन शामिल है. ये आयोजन कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बेहतर होते हालात को दर्शाते हैं.

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Published at : 14 Sep 2026 06:11 PM (IST)
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