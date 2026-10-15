डल झील में नहीं चलेंगी मोटरबोट और जेट स्की, HC ने लगाई रोक

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने डल झील के नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से एक अहम फ़ैसला लिया. श्रीनगर की फेमस डल झील में अब मोटरबोट और जेट स्की नहीं चलेंगी. दरअसल कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे डल झील में ईंधन से चलने वाली सभी मोटरबोटों पर रोक लगा दें. इसमें मोटर वाली शिकारे और जेट स्की भी शामिल हैं.

डल झील में मोटर बोट लाइसेंस से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की खंडपीठ ने कहा, "यह अदालत मानती है कि आज के समय में, जब झील प्रणालियां सभ्यता के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई हैं, तो प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं."

166 मोटरबोटों पर लग जाएगी रोक

हाईकोर्ट के इस आदेश से झील में चल रही लगभग 166 मोटरबोटों पर रोक लग जाएगी. साथ ही अदालत ने अधिकारियों से कहा है कि वे सौर ऊर्जा से चलने वाली और इलेक्ट्रिक नावों का इस्तेमाल करें, ताकि पर्यटन की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ झील को प्रदूषण से बचाने का संतुलन भी बना रहे.

खंडपीठ ने आगे कहा, "यह अदालत यह कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती कि पर्यटन और झीलों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए सौर और इलेक्ट्रिक नावें एक अच्छा समाधान हो सकती हैं." अदालत ने संबंधित अधिकारियों - LCMA (झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण), पर्यटन विभाग और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि डल झील में ईंधन से चलने वाली कोई भी मोटरबोट (चाहे वह शिकारा मोटरबोट हो या जेट स्की) अगले आदेश तक न चले.

खंडपीठ ने निर्देश दिया, "हमारा आदेश है कि अगर कोई भी मोटरबोट चलती हुई पाई जाती है या ऐसी कोई सूचना मिलती है, तो इसे अदालत के आज के आदेश की अवमानना माना जाएगा. इसलिए, संबंधित अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए."

इन नावों को हाईकोर्ट ने दी छूट

हालांकि सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता मोहसिन कादरी के यह बताने पर कि बचाव कार्यों या किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए प्रशासन की नावों की जरूरत पड़ सकती है. अदालत ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों द्वारा आपातकालीन सेवाओं, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नावों को इस रोक से छूट दे दी है.

अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह मोटरबोटों के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे. इस नीति को बनाते समय विशेषज्ञों से सलाह ली जानी चाहिए, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और पर्यटन तथा प्रदूषण नियंत्रण के बीच संतुलन बना रहे.

इस याचिका की सुनवाई पर आया फैसला

उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह आदेश डल झील में मोटरबोट संचालकों के लाइसेंस के नवीनीकरण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परिवहन विभाग की देरी के कारण उनकी आजीविका खतरे में पड़ गई है, और यह उनके जीवन के मौलिक अधिकार तथा व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ताओं के वकील बी.ए. बशीर और फलक बशीर ने तर्क दिया कि लाइसेंस देने के लिए कोई सार्वजनिक मानदंड न होने के कारण, डल झील में मोटरबोट उद्योग पर निर्भर लोगों के सामने अनिश्चितता पैदा हो गई है और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने निष्पक्ष लाइसेंसिंग सुनिश्चित करने में अधिकारियों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए.

साथ ही, उन्होंने प्रदूषण को नियंत्रित करने और झील में चलने वाली नावों (जेट स्की सहित) की संख्या तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. कादरी ने अदालत के सामने कहा कि डल झील का प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है, जिससे अधिकारी पूरी गंभीरता से निपटना चाहते हैं. उनका लक्ष्य पर्यटन गतिविधियों और झील की स्वच्छता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, झील की पवित्रता को सुरक्षित रखना है.

AAG ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र की सभ्यता में डल झील की अहम भूमिका है. इसलिए, झील को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. पर्यटन के लिए लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए वे एक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ-आधारित दृष्टिकोण अपनाएंगे.

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