JKAS महिला अधिकारी के समर्थन में CM उमर अब्दुल्ला, बोले- '...लेकिन IAS पर हमारा नियंत्रण नहीं'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुलू को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की महिला अधिकारी बीनीश वानी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो और उन्हें किसी तरह परेशान न किया जाए.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा JKAS की महिला अधिकारी के साथ कथित तौर पर की गई बदसलूकी और अपशब्दों के इस्तेमाल को गंभीरता से लिया है. उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अधिकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई न हो.

'मिशन युवा' की बैठक के लीक वीडियो के बाद मामला आया सामने

X (ट्विटर) पर एक पोस्ट में जदीबल के विधायक ने कहा, 'जवाबदेही तय होनी चाहिए, और किसी को भी अपने पद का दुरुपयोग करके दूसरों को डराने-धमकाने या परेशान करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता, तो रंजन के कदाचार की औपचारिक जांच पूरी होने तक उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से संबद्ध कर दिया गया होता.

यह निर्देश 'मिशन युवा' की 14 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक के एक लीक वीडियो के बाद आया है, जिसे लेकर जनता और राजनीतिक हलकों में भारी आक्रोश है. वीडियो में वरिष्ठ IAS अधिकारी कुमार राजीव रंजन (प्रशासनिक सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग) को बीनीश वानी के प्रति अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है. उन्होंने वानी को 'यू आर ब्लडी शिट' (You are bloody shit) और 'आई एम योर बॉस, स्टुपिड' (I am your boss, stupid) जैसे अपशब्द कहे और उन्हें तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया.

इस घटना के बाद निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग उठने लगी है. JKAS बिरादरी और कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि महिला अधिकारी को किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षित रखा जाए.पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस कथित व्यवहार की निंदा की और अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की.

'आपकी इतनी हिम्मत कि आप नीची भाषा का इस्तेमाल करें?

उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा, 'आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप इतनी अपमानजनक और नीची भाषा का इस्तेमाल करें? अपना 'गॉड कॉम्प्लेक्स' (खुद को भगवान समझने की सोच) और गंदी गालियां कहीं और ले जाइए. हम कश्मीर में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.'

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि 2019 से ही KAS अधिकारियों और योग्य कश्मीरी IAS अधिकारियों को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि प्रशासन और पुलिस में स्थानीय अधिकारियों को कमजोर किया जा रहा है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से आए अधिकारियों के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि उस अधिकारी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों पर भी वही नियम लागू होने चाहिए, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कश्मीरी कर्मचारियों पर लागू होते हैं.

इससे पहले, श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने भी इस व्यवहार की आलोचना की. उन्होंने वरिष्ठ नौकरशाह पर आरोप लगाया कि जब महिला अधिकारी ने मीटिंग के दौरान अपनी बात पूरी करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसके करियर को बर्बाद करने की धमकी दी.

IAS का वायरल क्लिप AI से बनाने का दावा

रुहुल्लाह ने उपराज्यपाल और मुख्य सचिव अटल डुल्लू से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि महिला अधिकारी को अपने हक के लिए खड़े होने की वजह से परेशान न किया जाए. वरिष्ठ IAS अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने कथित तौर पर कहा है कि यह वीडियो 'मॉर्फ किया हुआ या AI से बनाया गया' हो सकता है. फुटेज की असलियत की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

JKAS बिरादरी और J&K कर्मचारी संयुक्त कार्य समिति (EJAC) ने 2015 बैच की इस अधिकारी के सबके सामने अपमान किए जाने की कड़ी निंदा की है. बताया जा रहा है कि अधिकारी मेडिकल कारणों (फ्रैक्चर) से छुट्टी पर थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्चुअल तरीके से समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया था. जहां JKAS एसोसिएशन का कहना है कि दुर्व्यवहार का यह फुटेज पूरी तरह से असली है और वे एक औपचारिक विभागीय जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं IAS अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने दावा किया है कि वायरल क्लिप 'मॉर्फ की गई हैं या AI से बनाई गई हैं'.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में IAS अधिकारियों पर उनके कार्यालय का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे किसी गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने में असमर्थ हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर एक राज्य होता, तो जिस IAS अधिकारी ने एक युवा JKAS अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसे उसके आचरण की जांच पूरी होने तक सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से संबद्ध कर दिया जाता.

केंद्र शासित प्रदेश में IAS पर नियंत्रण 'लोक भवन' के पास

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन सीमाओं के बावजूद, उन्होंने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा एक कनिष्ठ (जूनियर) JKAS अधिकारी के साथ कथित तौर पर की गई बदसलूकी का मुद्दा मुख्य सचिव के सामने बहुत सख्ती से उठाया है. उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि महिला अधिकारी के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न हो.

'X' पर अपनी पोस्ट में, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक सरकारी ऑनलाइन मीटिंग का वीडियो देखा है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी का व्यवहार उस स्तर का नहीं है, जिसकी एक वरिष्ठ IAS अधिकारी से अपेक्षा की जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा, 'इसके बाद कनिष्ठ JKAS अधिकारी को दी गई धमकियां स्थिति को और भी खराब कर देती हैं.'

हालांकि, मुख्यमंत्री उमर ने स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश में IAS अधिकारियों पर नियंत्रण 'लोक भवन' (प्रशासनिक मुख्यालय) के पास है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कनिष्ठ अधिकारी को किसी भी संभावित जवाबी कार्रवाई से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया है.

'दुर्भाग्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते...

उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से, एक केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, IAS अधिकारियों पर नियंत्रण 'लोक भवन' के पास है. लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर, मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि JKAS अधिकारी के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न हो.'

यह विवाद एक सरकारी समीक्षा बैठक (जो कथित तौर पर 'मिशन युवा' से जुड़ी है) के वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ है. इस वीडियो में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को एक महिला JKAS अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देते हुए सुना जा सकता है.