जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा. रामबन जिले में भूस्खलन के बाद सड़क पर जमा मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है. जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया है.

अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार तड़के कई जगहों पर भूस्खलन होने से यह अहम राजमार्ग बंद हो गया था. यह हाईवे करीब 270 किलोमीटर लंबा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से सालभर जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है.

हाइवे पर फंसे हुए हैं 400 से ज्यादा वाहन

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह कुछ घंटों के लिए सड़क को खोला गया था, लेकिन रामबन जिले में दो बड़े भूस्खलन होने के कारण इसे फिर से बंद करना पड़ा. शालगढ़ी और बनिहाल इलाके में सड़क साफ करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण काम में दिक्कत आ रही है. यातायात पुलिस के अनुसार, डिगडोल और खूनी नाला के बीच भारी मलबा गिरने से दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है. इस वजह से हाईवे पर 400 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ये भी पढ़िए- Jammu Kashmir News: श्रीनगर में कैंसर पीड़ित बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, SKIMS ने कराई ट्यूलिप गार्डन की सैर

बचाव कार्य में बाधा बन रही बारिश

अधिकारियों ने बताया कि रुक-रुक कर हो रही बारिश राहत और बचाव कार्य में बाधा बन रही है. सड़क को पूरी तरह साफ करने में अभी थोड़ा समय लग सकता है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़क पूरी तरह से सुरक्षित और चालू नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग पर यात्रा न करें. साथ ही, अफवाहों से बचने और सही जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम से अपडेट लेते रहने की सलाह दी गई है.

ये भी पढ़िए- लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े दो सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन