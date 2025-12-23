जम्मू-कश्मीर: कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड, टूरिस्ट्स स्पॉट्स पर ऐसा है हाल

कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर ताजा बर्फबारी और बारिश हुई, जिससे ठंड की लहर लौट आई है. मंगलवार (23दिसंबर) को घाटी के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहा. कई प्रमुख टूरिस्ट स्थानों का तापमान भी शून्य डिग्री से नीचे रहा है. मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है.

उत्तरी कश्मीर का स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग उन ऊंचे इलाकों में से एक था जहां रात भर रुक-रुक कर बर्फबारी हुई जो सुबह तक जारी रही. इसी तरह, घाटी के गुरेज, तंगधार, जोजिला, सोनमर्ग, सिंथन टॉप और पीर की गली इलाकों से भी बर्फबारी की खबर मिली है.

बर्फबारी से मुगल रोड और गुरेज बंद

ताजा बर्फबारी के कारण शोपियां जिले में मुगल रोड और बांदीपोरा में गुरेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में रुक-रुक कर बारिश हुई. अधिकारियों के अनुसार, सोमवार रात श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछली रात के 4 डिग्री सेल्सियस से कम था और मौसम के सामान्य तापमान से 5.1 डिग्री ज्यादा था. घाटी के अन्य हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान 3.8 से 5.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

पहलगाम और गुलमर्ग में शून्य रहा तापमान

दक्षिण कश्मीर के टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान शून्य से नीचे रहा, जहां पारा क्रमशः माइनस 2.2 डिग्री सेल्सियस और माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस और कोकरनाग में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने आम तौर पर बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी और कश्मीर घाटी और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी.