हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: दिल्ली ब्लास्ट जैसे हमले की सूचना के बाद सेना अलर्ट, सर्च ऑपरेशन तेज

जम्मू कश्मीर: दिल्ली ब्लास्ट जैसे हमले की सूचना के बाद सेना अलर्ट, सर्च ऑपरेशन तेज

Jammu Kashmir News: यह कदम क्रिसमस, नए साल और गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आने वाले कार्यक्रमों से पहले स्थापित हाई-लेवल सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा है. पूरी घाटी में अचानक घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 23 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजधानी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील टूरिस्ट जगहों और अन्य इलाकों में निगरानी और सर्च ऑपरेशन काफी बढ़ा दिए हैं. संभावित 'दिल्ली लाल किला ब्लास्ट' जैसे आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पूरी घाटी में अचानक घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASOs) और गाड़ियों की चेकिंग और छापे मारे जा रहे हैं.

यह कदम क्रिसमस, नए साल और गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आने वाले कार्यक्रमों से पहले स्थापित हाई-लेवल सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा है. अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF और अन्य एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीमें श्रीनगर के भीड़भाड़ वाले बिजनेस हब अमीरा कदल, लाल चौक और महाराजा बाजार में बारीकी से तलाशी अभियान चला रही हैं, क्योंकि बढ़े हुए आतंकी खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है.

सुबह से ही सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

सोमवार (22 दिसंबर) की सुबह से सुरक्षा अभियानों का मुख्य फोकस वे इलाके थे जो अपनी घनी आबादी और समारोहों और कार्यक्रमों के मुख्य स्थानों के पास होने के लिए जाने जाते हैं. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा में कोई कमी न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने रिहायशी इकाइयों और दुकानों में विस्फोटकों की तलाशी के लिए स्निफर डॉग्स को तैनात किया.

छिपे हुए हथियारों या गोला-बारूद की जांच के लिए मैनुअल मेटल डिटेक्टर और डीप-सर्च माइन डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और पुरानी इमारतों की पूरी तरह से जांच करने के लिए कुछ खास ब्लॉकों को कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था. हालांकि तलाशी अभियान से सुबह के आवागमन में कोई रुकावट नहीं आई. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ है.

श्रीनगर में मोबाइल चेकपॉइंट स्थापित

श्रीनगर भर के मुख्य चौराहों पर मोबाइल चेकपॉइंट (MCPs) स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों और पैदल चलने वालों की रैंडम तलाशी और पहचान की जा रही है. इसी तरह के ऑपरेशन हाल ही में शहर के व्यावसायिक और प्रतीकात्मक केंद्र लाल चौक में भी किए गए थे.

उत्तर और दक्षिण के इलाकों के निवासियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सुबह और देर शाम के घंटों के दौरान संक्षिप्त तलाशी अभियान चलाया, अस्थायी चेकपॉइंट स्थापित किए और यात्रियों से पूछताछ की.

ड्रोन और CCTV से हो रही मॉनिटरिंग

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्टेडियम के आसपास और सचिवालय क्षेत्र में ड्रोन निगरानी और CCTV मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और शहर में प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं.

इसी बीच पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के कई हिस्सों से अनुमानित CASOs की खबरें सामने आई हैं. हालांकि किसी भी आधिकारिक बयान ने इन ऑपरेशनों की प्रकृति या परिणाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इन्हें एहतियाती और खुफिया जानकारी पर आधारित बताया है. 

अधिकारियों ने अब तक इन रिपोर्ट्स पर कमेंट करने से मना कर दिया है और कहा है कि श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को खतरे के आकलन के आधार पर रूटीन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Tags :
Army Jammu Kashmir Police Srinagar News JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh के खिलाफ भड़का हिंदू समाज, सरकार से हजारों ने हिंदुओं ने कर दी बड़ी मांग । Save Hindu
Bangladesh के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे हिंदुओं का बांग्लादेश को साफ संदेश, जाग गया हिंदू
Bangladesh में Hindu पर अत्याचार के विरोध में बोले संत, हिंदू जाग गया है, अब सनातन नहीं सहेगा|
Bangladesh पर बोले VHP नेता, हिंदू भड़का तो बांग्लादेश का बदल जाएगा नक्शा। Save Hindus In Bangladesh
Bangladesh में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचार के विरोध में एकजुट हुआ पूरा संगठन|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget