जम्मू कश्मीर: दिल्ली ब्लास्ट जैसे हमले की सूचना के बाद सेना अलर्ट, सर्च ऑपरेशन तेज

कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजधानी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील टूरिस्ट जगहों और अन्य इलाकों में निगरानी और सर्च ऑपरेशन काफी बढ़ा दिए हैं. संभावित 'दिल्ली लाल किला ब्लास्ट' जैसे आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पूरी घाटी में अचानक घेराबंदी और तलाशी अभियान (CASOs) और गाड़ियों की चेकिंग और छापे मारे जा रहे हैं.

यह कदम क्रिसमस, नए साल और गणतंत्र दिवस समारोह जैसे आने वाले कार्यक्रमों से पहले स्थापित हाई-लेवल सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा है. अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF और अन्य एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीमें श्रीनगर के भीड़भाड़ वाले बिजनेस हब अमीरा कदल, लाल चौक और महाराजा बाजार में बारीकी से तलाशी अभियान चला रही हैं, क्योंकि बढ़े हुए आतंकी खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है.

सुबह से ही सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

सोमवार (22 दिसंबर) की सुबह से सुरक्षा अभियानों का मुख्य फोकस वे इलाके थे जो अपनी घनी आबादी और समारोहों और कार्यक्रमों के मुख्य स्थानों के पास होने के लिए जाने जाते हैं. अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा में कोई कमी न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों ने रिहायशी इकाइयों और दुकानों में विस्फोटकों की तलाशी के लिए स्निफर डॉग्स को तैनात किया.

छिपे हुए हथियारों या गोला-बारूद की जांच के लिए मैनुअल मेटल डिटेक्टर और डीप-सर्च माइन डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने आगे कहा कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और पुरानी इमारतों की पूरी तरह से जांच करने के लिए कुछ खास ब्लॉकों को कुछ समय के लिए सील कर दिया गया था. हालांकि तलाशी अभियान से सुबह के आवागमन में कोई रुकावट नहीं आई. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ है.

श्रीनगर में मोबाइल चेकपॉइंट स्थापित

श्रीनगर भर के मुख्य चौराहों पर मोबाइल चेकपॉइंट (MCPs) स्थापित किए गए हैं, जहां यात्रियों और पैदल चलने वालों की रैंडम तलाशी और पहचान की जा रही है. इसी तरह के ऑपरेशन हाल ही में शहर के व्यावसायिक और प्रतीकात्मक केंद्र लाल चौक में भी किए गए थे.

उत्तर और दक्षिण के इलाकों के निवासियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सुबह और देर शाम के घंटों के दौरान संक्षिप्त तलाशी अभियान चलाया, अस्थायी चेकपॉइंट स्थापित किए और यात्रियों से पूछताछ की.

ड्रोन और CCTV से हो रही मॉनिटरिंग

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्टेडियम के आसपास और सचिवालय क्षेत्र में ड्रोन निगरानी और CCTV मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे और शहर में प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं.

इसी बीच पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के कई हिस्सों से अनुमानित CASOs की खबरें सामने आई हैं. हालांकि किसी भी आधिकारिक बयान ने इन ऑपरेशनों की प्रकृति या परिणाम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने इन्हें एहतियाती और खुफिया जानकारी पर आधारित बताया है.

अधिकारियों ने अब तक इन रिपोर्ट्स पर कमेंट करने से मना कर दिया है और कहा है कि श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था को खतरे के आकलन के आधार पर रूटीन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है.