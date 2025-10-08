अनंतनाग के गडोले कोकरनाग के जंगल में 2 पैरा कमांडो लापता, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहाड़ों में दो लापता जवानों की तलाश के लिए भारतीय सेना ने एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है. यह तलाशी अभियान अनंतनाग जिले के कोकरनाग स्थित गडोले इलाके में चल रहा है, जहां ये जवान आखिरी बार देखे गए थे.

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, अर्धसैनिक बलों के ये दो जवान रविवार को अनंतनाग के गडोले कोकरनाग इलाके में लापता हो गए, जहां वे एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे. यह इलाका अत्यधिक पहाड़ी है और जम्मू क्षेत्र के डोडा-किश्तवाड़ इलाके के बेहद करीब है.

इलाके की सेना के साथ मिलकर चलाया जा रहा है अभियान

यह अभियान पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में तैनात सेना के जवानों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था. एक अधिकारी ने कहा, 'अभियान क्षेत्र में गए सभी तलाशी दल रविवार शाम को, दो जवानों को छोड़कर, सुरक्षित बेस कैंप लौट आए.

हालांकि तलाशी अभियान तुरंत शुरू किया गया था, लेकिन खराब मौसम के कारण अभियान प्रभावित हुआ.' उन्होंने आगे कहा, 'शायद खराब मौसम के कारण जवान लापता हो गए हैं क्योंकि 5 अक्टूबर से इलाके में भारी और बहुत भारी बर्फबारी हो रही है.'

दो दिनों से इलाके की घेराबंदी

पिछले दो दिनों से पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी की गई है और जवानों को ढूंढने के लिए पहाड़ों की तलाशी में अतिरिक्त बल लगाया गया है अतिरिक्त जवानों को इलाके में भेजा गया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जवानों के लापता होने की पुष्टि करते हुए कहा कि वे खराब मौसम के कारण लापता हुए हैं, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के कारण.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हालांकि हम इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं कर सकते, लेकिन तलाशी अभियान जारी है, लेकिन पिछले 48 घंटों में इलाके में दो फुट से ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिससे अभियान में बाधा आ रही है.' हालांकि सेना की ओर से अभी तक इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.