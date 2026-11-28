जम्मू कश्मीर में हाल ही में प्रदेश में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा कराई गई परीक्षा में हुई धांधली के बाद अब कमीशन छात्रों के निशाने पर हैं. जम्मू में भविष्य में इस बोर्ड द्वारा कराए जाने वाली परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे.

अभ्यर्थी भविष्य में इस कमीशन द्वारा कराए जाने वाले सभी परीक्षाओं को फिलहाल रद्द करने की मांग कर रहे हैं. जम्मू में इन प्रदर्शनकार्यो ने तभी पुल जाम करने की कोशिश की इसके बाद इन अभ्यर्थियों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई.

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फाइनेंशियल अकाउंट्स अस्सिटेंट की परीक्षा में हुई थी धांधली

दरअसल,जम्मू कश्मीर वित्त विभाग के लिए फाइनेंशियल अकाउंट्स अस्सिटेंट की परीक्षा कराई गयी थी.जिसमें नकल हुई थी जिसके बाद परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी अड़ गए हैं. अपनी मांगों के समर्थन में इन अभ्यर्थियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन अभ्यर्थी ने आरोप लगाए की हाल ही में कमीशन द्वारा की गई एक परीक्षा शक के घेरे में है और ऐसे में भविष्य में इस कमीशन द्वारा कराई गई किसी भी परीक्षा को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक है.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हाल ही में कराएगी इस परीक्षा में जिस तरह से नकल की बातें सामने आई है और जिस तरह से उसे सारे मामले की जांच अभी पुलिस कर ही रही है तो ऐसे में उसे जांच के दौरान ही किसी और परीक्षा के करने का कोई औचित्य नहीं बनता.

20 लोगों को किया जा चुका गिरफ्तार

इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया था कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा करवाई गई फाइनेंशियल अकाउंट्स अस्सिटेंट की एक परीक्षा केंद्र में नल की कोशिश हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने इस आरोप में 6 सरकारी कर्मचारियों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. जम्मू पुलिस की माने तो इन सभी आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गैजेट्स का सहारा लेकर इस परीक्षा में नकल करवाई गई थी.

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