जम्मू-कश्मीर को दो साल से ज्यादा चले तीखे राजनीतिक झगड़े के बाद आखिरकार एक नया एडवोकेट जनरल मिल गया है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सीनियर एडवोकेट सैयद फैसल कादरी को जम्मू-कश्मीर का नया एडवोकेट जनरल बनाने की मंजूरी दे दी है.

इस नियुक्ति से केंद्र शासित प्रदेश के टॉप संवैधानिक कानून पद पर लंबे समय से खाली पद भरा गया है, जो अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली NC सरकार के सत्ता में आने के बाद डी.सी. रैना के इस्तीफे के बाद से खाली था.

सरकार और राजभवन के बीच तीखा टकराव

इस देरी से चुनी हुई सरकार और राजभवन के बीच तीखा राजनीतिक टकराव पैदा हो गया था. साथ ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से बार-बार न्यायिक जांच भी हुई थी.

सरकारी आदेश S.O. के तहत कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया. 329 के तहत, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 2019 के सेक्शन 79(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी.

इन नामों को भेजा गया था राजभवन

सूत्रों के मुताबिक, सीनियर एडवोकेट सैयद फैसल कादरी, इशाक कादरी, और सीमा शेखर के नाम राजभवन में विचार के लिए भेजे गए थे. इससे पहले कि LG सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के टॉप लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए कादरी के नाम को मंजूरी दी.

कादरी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक सीनियर एडवोकेट हैं और उन्होंने कई जरूरी संवैधानिक और सर्विस मामलों में सरकार और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है.

सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पर करेंगे काम

कादरी अब J&K सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हें ₹1 लाख महीने का मेहनताना, बिना किराए का रहने का खर्च (या ₹12,000 महीने का कम्पेनसेटरी अलाउंस) और तय प्रोफेशनल फीस मिलेगी. एडवोकेट जनरल के तौर पर, कादरी J&K सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होंगे और जरूरी मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे.

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