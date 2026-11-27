मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में, रात के समय एक JCB मशीन का इस्तेमाल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ATM को लूटने की कोशिश की गई. संदिग्ध लोग मौके से भाग गए और वहां अपनी भारी मशीनरी और एक गाड़ी छोड़ गए.

पुलिस के अनुसार, अज्ञात चोरों ने रात में ATM कियोस्क का दरवाजा तोड़ने के लिए JCB बैकहो लोडर का इस्तेमाल किया और कैश तक पहुंचने के लिए JCB की मदद से कैश मशीन को उखाड़ दिया. हालांकि, वे मशीन को खोलने में नाकाम रहे और चोरी को अंजाम देने से पहले ही वहां से भाग गए.

मामले पर पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि उन्हें बाजार से तेज आवाजें आने की सूचना मिली थी. चोरी की आशंका को देखते हुए, चाडूरा पुलिस स्टेशन की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस के आने की आहट पाकर, संदिग्ध लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए.

आरोपी चोर मौके पर JCB मशीन और एक अन्य गाड़ी छोड़ गए, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था. पुलिस के मुताबिक, कियोस्क को काफी नुकसान पहुंचने के बावजूद, ATM के अंदर रखा कैश पूरी तरह सुरक्षित रहा.

पुलिस ने जब्त की जेसीबी मशीन

पुलिस ने JCB मशीन और गाड़ी को जब्त कर लिया है, मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों का पता लगाने व उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं. आरोपियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं.

पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने एटीएम लूटने की कोशिश की. गांव से ही सटे एक इलाके में एटीएम मशीन टूटी हुई अवस्था में बरामद हुई. पुलिस द्वारा एटीएम के गार्ड का बयान दर्ज कर लिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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