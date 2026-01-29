जम्मू-कश्मीर में तीन दिनों की बड़ी बर्फबारी के बाद बुधवार (28 जनवरी) को जम्मू में मौसम खुला है और मौसम खुलते ही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को आंशिक रूप से खोला गया है. लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो 10 फरवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने की संभावना है. इस दौरान बारिश और भारी बर्फबारी की संभावना है.

तीन दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे ही जम्मू में मौसम खुला तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने में जुटी एजेंसियों ने राहत की सांस ली. एजेंसी ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खोल तो दिया लेकिन हाईवे पर जगह-जगह चट्टानें खिसकने की घटनाएं दर्ज की गई.

जमी बर्फ के कारण इस हाइवे पर कई जगह फिसलन थी जिसके चलते वाहनों को अत्यतन बीमा चलने की हिदायत दी गई. आशिक रूप से हाईवे खुलते ही पहले हाईवे से उन वाहनों को निकाला गया जो यहां तीन दिनों से फंसे थे. जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाले बड़े वाहनों को हाईवे पर चलने से फिलहाल रोक दिया गया है.

चालकों को उठानी पड़ी दिक्कतें

हाईवे पर फंसे ड्राइवर के मुताबिक उन्हें खराब मौसम में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मौसम खराब होने के कारण उन्हें कई दिन हाईवे पर गुजारने पड़ते हैं और महंगाई और मौसम की मार से दो-चार होना पड़ता है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर कोई मदद या या राहत नहीं है.

10 फरवरी तक फिर बिगड़ेगा मौसम

जम्मू में शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के एग्रोनॉमी के चीफ साइंटिस्ट डॉ मोहिंदर सिंह के मुताबिक जम्मू में 10 फरवरी तक बीच-बीच में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रकोप रहेगा. उन्होंने कहा कि 10 फरवरी तक बीच में मौसम ठीक होगा और बीच में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि इस बर्फबारी और बारिश से जहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित होगा वहीं इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा.