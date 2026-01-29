कश्मीर वाले सावधान! बर्फबारी के बीच लैंडस्लाइड का खतरा, सोनमर्ग इलाके के लिए चेतावनी जारी

जम्मू-कश्मीर में गांदरबल पुलिस ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी कर आम जनता, टूरिस्ट और ट्रांसपोर्टरों से हिमस्खलन वाले इलाकों में जाने या रुकने से बचने की अपील की है. यह एडवाइजरी मंगलावर (27 जनवरी) रात करीब 10:15 बजे सोनमर्ग के न्यू ट्रक यार्ड में हुए हिमस्खलन के बाद जारी की गई है. अधिकारियों के मुताबिक, हिमस्खलन का असर कम था और किसी के जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पुलिस टीम ने SDRF के साथ मिलकर समय पर इलाके में पहुंचकर हालात का जायजा लिया.



अधिकारी ने बताया कि संबंधित एजेंसियां स्थिति पर करीब से नज़र रख रही हैं, और इलाके में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अलावा आपदा प्रबन्धन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

हिमस्खलन वाले इलाकों को लेकर अलर्ट

पुलिस ने जारी एडवाइजरी में आम जनता, टूरिस्ट और ट्रांसपोर्टरों से हिमस्खलन वाले इलाकों में जाने या रुकने से बचने की अपील की है. इसमें कहा गया है कि हिमस्खलन की संभावना बहुत ज़्यादा है, और खतरनाक इलाकों में बेवजह घूमने से गंभीर खतरा हो सकता है. एडवाइजरी में कहा गया है, "लोगों से अपील है कि वे आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें, स्थानीय अधिकारियों का सहयोग करें, और सोनमर्ग एक्सिस और आस-पास के इलाकों से यात्रा करते समय सुरक्षा को प्राथमिकता दें."

गांदरबल पुलिस लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और सभी से सतर्क रहने और जिम्मेदारी से काम करने का अनुरोध करती है, यह भी इसमें जोड़ा गया.

जम्मू-कश्मीर में भारी हिमपात जारी

यहां बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कश्मीर घाटी में जमकर बर्फबारी होर रही है. जिस कारण बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं. लेकिन अत्यधिक हिमपात अब जनजीवन भी प्रभावित कर रहे हैं. अभी तक किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है, एहतियातन पुलिस-प्रशसान ने अलर्ट हो गया है.