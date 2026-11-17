कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और पूरी घाटी में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट (0°C) से नीचे चला गया है, जिससे कड़ाके की ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. श्रीनगर में इस मौसम की पहली रात रही जब तापमान 0°C से नीचे (-0.1°C) दर्ज किया गया, जो इस बात का संकेत है कि इलाके में सर्दी का असर धीरे-धीरे और तेज हो रहा है. तापमान में यह गिरावट दक्षिण कश्मीर और ऊंचाई वाले इलाकों में विशेष रूप से देखी गई, जहां कई मौसम केंद्रों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे दर्ज किया गया.

तापमान में इस गिरावट के साथ ही कड़ाके की सर्दी लौट आई है; लोग अब ठंडी सुबह और सर्द होती रातों का सामना कर रहे हैं. श्रीनगर स्थित मौसम विभाग के अनुसार, कश्मीर के अधिकांश मौसम केंद्रों पर रात के समय तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे दर्ज किया गया. कश्मीर में पहलगाम सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान -3.8°C दर्ज किया गया. इसके बाद शोपियां में -3.6°C, प्रसिद्ध स्की-रिसॉर्ट गुलमर्ग में -3.4°C, लारनू में -2.8°C और पुलवामा में -2.3°C तापमान रहा.

सोनमर्ग में न्यूनतम तापमान -1.9°C दर्ज किया गया, जबकि बडगाम और खुदवानी में यह -1.3°C रहा. काजीगुंड और बीरवाह में तापमान -1.0°C दर्ज किया गया, और कुपवाड़ा तथा अनंतनाग में यह -0.9°C रहा. कई जगहों पर तापमान के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले जाने के कारण, लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है, खासकर सुबह जल्दी और देर शाम के समय.

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कई केंद्रों पर तापमान 0°C से नीचे दर्ज, पूरी घाटी में सर्दी का असर

मौसम विभाग ने बताया, 'रात में आसमान साफ रहने के कारण जमीन से गर्मी तेजी से निकल जाती है, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आती है. कई मौसम केंद्रों पर तापमान 0°C से नीचे दर्ज होने के साथ ही, पूरी घाटी में सर्दी का असर और अधिक गहरा होता जा रहा है.' तापमान में आई इस भारी गिरावट का असर लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, खासकर सुबह और शाम के समय. ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने पारंपरिक हीटिंग साधनों, जैसे 'कांगड़ी' और रूम हीटर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है. साथ ही, अब गर्म कपड़े पहनना भी अनिवार्य हो गया है.

किसानों और बागवानों के लिए भी तापमान में हो रहे ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लंबे समय तक रहने वाली ठंड और पाला (frost) खेती-बाड़ी और बागवानी के कामों को प्रभावित कर सकते हैं. श्रीनगर में इस मौसम का पहला तापमान शून्य से नीचे दर्ज होने के साथ ही, घाटी अपने वार्षिक शीतकालीन चक्र के एक और अहम चरण में प्रवेश कर रही है. आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि जैसे-जैसे कश्मीर में ठंड और बढ़ेगी, तापमान में कितनी तेजी से उतार-चढ़ाव आता है.