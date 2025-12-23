माता वैष्णो देवी यात्रा के बदल गए नियम, अब सिर्फ इतने घंटे में ही पूरी करनी होगी यात्रा

माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भीड़ के बेहतर प्रबंधन को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं. अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो अब आपको अपनी यात्रा 24 घंटे में पूरी करनी होगी.

अगर आप इस नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी यात्रा के शेड्यूल पर दोबारा नजर डालें. नया साल और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़ को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को लेकर कुछ बदलाव किए हैं.

भीड़ नियंत्रित करने के लिए किए गए बदलाव

यह बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि कटरा से श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर परिसर तक भक्तों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. नए नियमों के अनुसार अब जो भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जरूरी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटी कार्ड यानी रिफ्ड कार्ड लेता है तो उसे यह कार्ड लेने के 10 घंटे के भीतर अपनी यात्रा शुरू करनी होगी.

जो श्रद्धालु यह कार्ड लेने के 10 घंटे के अंदर अपनी यात्रा शुरू नहीं करता तो उसे अपना यह कार्ड दोबारा बनवाना पड़ेगा. इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं को हिदायत दी है कि जो भी श्रद्धालु अपनी यात्रा बाणगंगा से पैदल शुरू करता है उसे 24 घंटे के भीतर वापस बाणगंगा रिपोर्ट करना होगा.

रोपवे जाने के लिए भी निर्धारित किया समय

इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर से लेकर भैरव घाटी तक जाने वाले रोपवे के लिए जारी की जा रही टिकटों के लिए भी समय निर्धारित किया है. जो भी श्रद्धालु यह टिकट लेता है उसे 2 घंटे के भीतर अपनी भैरव घाटी की यात्रा पूरी करनी होगी.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कटरा और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम भी बनाए हैं. ताकि कटरा से लेकर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर तक लगाए गए सैकड़ो कैमरों से यात्रियों पर नजर रखी जा सके.

नियमों में बदलाव से खुश श्रद्धालु

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी के गए इन दिशा निर्देशों के बाद यात्री काफी खुश है. क्रिसमस और नए साल से पहले श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए लखनऊ से पहुंचे. श्रद्धालुओं ने दावा किया कि वह नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भीड़ के चलते उन्होंने अपने प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव किया और नए साल से पहले ही माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए. इन श्रद्धालुओं का दावा था कि जिस तरह से भीड़ नियंत्रण को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए नियम बनाए हैं उससे यात्रा बेहतर ढंग से चलाई जा सकेगी.