जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में ड्रोन पर बैन, इस वजह से लिया गया फैसला

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिला पुलिस ने शनिवार (20 सितंबर) को एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, जिसमें मौजूदा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जिले में ड्रोन, यूएवी या किसी अन्य हवाई उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, यह परामर्श जन सुरक्षा के हित में जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों, संस्थाओं, मीडियाकर्मियों और कार्यक्रम आयोजकों को ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति लेनी होगी.

पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी अनधिकृत उड़ान पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे उपकरण जब्त किए जा सकते हैं. जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जिला हेल्पलाइन नंबर 9419051940 और 01932-2222870 पर देने का आग्रह किया गया है.

' सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग है जरूरी '

अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिले में शांति, सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग जरूरी है. हाल ही में खुफिया एजेंसियों द्वारा जम्मू-कश्मीर में सक्रिय विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा ड्रोन हासिल करने की संभावना के बारे में अलर्ट जारी किए जाने के बाद इस परामर्श ने चिंताएं भी बढ़ा दी हैं.

ड्रोन और यूएवी से हमला करने की दी थी धमकी

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों, विशेष रूप से लश्कर के प्रॉक्सी, द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा संचालित विभिन्न सोशल मीडिया हैंडलों ने भी भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और यूएवी से हमला करने की धमकी दी थी.

ड्रोन की मौजूदगी का नहीं है कोई ठोस सबूत

हालांकि, पुलिस सूत्रों ने इन धमकियों को खारिज कर दिया है, लेकिन आतंकवादी समूहों द्वारा पाकिस्तान में छोटे क्वाडकॉप्टर और अन्य ड्रोन हासिल करने की संभावना से इनकार नहीं किया है. हालांकि, अभी तक जम्मू-कश्मीर में किसी भी ड्रोन की मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं है.