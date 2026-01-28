जम्मू और कश्मीर के दस जिलों में हिमस्खलन के गंभीर खतरे की चेतावनियों के बीच, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से जम्मू और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का एक नया दौर शुरू हो सकता है. हालांकि तब तक मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है.

31 जनवरी तक सूखे रहेंगे केंद्र शासित प्रदेश

मौसम विभाग ने कहा है कि 29 जनवरी से 31 जनवरी की शाम तक, केंद्र शासित प्रदेश में मौसम आम तौर पर सूखा रहने की संभावना है, जबकि 1 फरवरी से 2 फरवरी तक, मौसम में बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिसमें कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है. वहीं विभाग ने आगे यह भी कहा कि 3 फरवरी से 6 फरवरी के बीच मौसम में सुधार होने की संभावना है और इस दौरान कोई भी बड़ी बारिश या बर्फबारी की उम्मीद नहीं है.

बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी

इस बीच, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद 10 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है. जिन जिलों में प्रशासन ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है, उनमें अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी और रामबन जिले शामिल हैं. वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ताजी बर्फबारी से पहाड़ी और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील इलाकों में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है.

पहलगाम घाटी, जिला अनंतनाग में लोगों को हिमस्खलन के खतरे के कारण, खासकर रात के समय बहुत सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है. पहलगाम में, हिमस्खलन की चपेट में आने वाले और संवेदनशील इलाकों में अरु, मंडलन, चंदनवाड़ी, फ्रिसलान, लारीपोरा, लिडरू, लंगनबल, खेल्लन, बटकोट गुजरान-ममाल, नाला अवूरा, गुगलदारा हपतनाार, वील नागबल और पहलगाम घाटी के अन्य आसपास के इलाके शामिल हैं.

निवासियों से किया जोखिम भरे इलाकों में ना जाने का आग्रह

ऊंचाई पर रहने वाले निवासियों, साथ ही पर्यटकों और ट्रांसपोर्टरों से आग्रह किया गया है कि जब तक स्थिति सुरक्षित घोषित न हो जाए, तब तक जोखिम भरे इलाकों में जाने से बचें. किसानों को भी खराब मौसम की स्थिति के कारण बुधवार तक सभी खेती की गतिविधियों को रोकने की सलाह दी गई है. इस बीच, बुधवार को पहाड़ियों की राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.1°C, काजीगुंड में माइनस 4.3°C, कुपवाड़ा में माइनस 0.7°C, कोकरनाग में माइनस 2.6°C, पहलगाम में माइनस 6.4°C और गुलमर्ग में माइनस 9.8°C दर्ज की गई है.

सर्दियों की राजधानी जम्मू में 6.5°C, कटरा में 5.5°C, बटोत में माइनस 0.8°C, बनिहाल में माइनस 3.5°C और भद्रवाह में माइनस 3.3°C तापमान दर्ज किया गया है. वहीं लद्दाख में न्यूनतम तापमान माइनस 10.4°C और कारगिल में माइनस 7.2°C दर्ज किया गया.