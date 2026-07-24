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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: झेलम का जलस्तर घटने से मिली राहत, अब 28 जुलाई से फिर भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर: झेलम का जलस्तर घटने से मिली राहत, अब 28 जुलाई से फिर भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट

Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा कम हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने 28 जुलाई से फिर भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 24 Jul 2026 05:28 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से पैदा हुए बाढ़ के हालात के बीच शुक्रवार (24 जुलाई) को थोड़ी राहत भरी खबर आई. झेलम नदी के मुख्य गेज स्टेशनों- संगम, पंपोर और राम मुंशी बाग पर पानी का स्तर कम होने लगा है. एक दिन पहले ही श्रीनगर में नदी का जलस्तर बाढ़ के खतरे के निशान को पार कर गया था, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी जा रही है. हालांकि, मौसम विभाग के नए अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

खतरे के निशान से नीचे आया जलस्तर

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (I&FC) विभाग की ताजा गेज रीडिंग के अनुसार, झेलम नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है:

  • राम मुंशी बाग: यहां पानी का स्तर 19.07 फीट दर्ज किया गया, जो बाढ़ के खतरे के निशान (21 फीट) से काफी नीचे है.
  • संगम: यहां जलस्तर 18.89 फीट दर्ज किया गया.
  • पंपोर: यहां पानी का स्तर 5.13 मीटर दर्ज किया गया.

शुक्रवार दोपहर के बाद बारिश कम होने से 27 जुलाई तक बाढ़ का खतरा टलने की उम्मीद है.

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28 जुलाई से फिर बदलेगा मौसम, आसमानी आफत का अलर्ट

राहत के बीच मौसम विभाग (MeT) ने चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि 28 जुलाई से बारिश का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अधिकारी ने कहा, "पूरे जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश देखी गई है. 27 जुलाई तक बड़ी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 28 जुलाई से फिर भारी बारिश का दौर शुरू होगा, जो जम्मू संभाग, चिनाब घाटी और पीर पंजाल रेंज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा. कश्मीर घाटी में भी तेज बारिश हो सकती है."

अब तक 29 लोगों की मौत, प्रशासन की सख्त एडवाइजरी

लगातार बारिश के कारण मिट्टी पूरी तरह गीली हो चुकी है, जिससे कमजोर इलाकों में मिट्टी के घरों के ढहने, भूस्खलन (लैंडस्लाइड) और पत्थर गिरने का खतरा काफी बढ़ गया है.

  • बढ़ता मौत का आंकड़ा: अब तक पूरे जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अकेले जम्मू संभाग में 26 मौतें हुई हैं.
  • नदियों से दूर रहने की अपील: मौसम विभाग ने अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की चेतावनी देते हुए लोगों को नदियों, नालों और जलस्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है.
  • पर्यटकों के लिए चेतावनी: प्रशासन ने यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और पर्यटकों को अपील की है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, वे पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने से बचें.

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Published at : 24 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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