कश्मीर: शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन के परिवार से मिले LG मनोज सिन्हा, बोले- पूरे देश को गर्व

अनंतनाग में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की शहादत के दो दिन बाद, उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने उनके परिवार से मुलाकात की. शुक्रवार (24 जुलाई) को एलजी सिन्हा बडगाम जिले के बीरवाह इलाके में स्थित शहीद के पैतृक गांव लालपोरा पहुंचे.

यहां उन्होंने बहादुर पुलिसकर्मी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. इस दौरान उन्होंने परिवार को हर संभव सरकारी सहायता देने का बड़ा ऐलान किया.

बेटे की पढ़ाई और नौकरी का भरोसा

उपराज्यपाल ने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और उनकी भलाई व सम्मान का पूरा ध्यान रखेगा.

एलजी ने घोषणा की कि शहीद आशिक हुसैन कुरैशी के बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च प्रशासन उठाएगा. पढ़ाई पूरी होने के बाद, अनुकंपा के आधार पर उसे सरकारी नौकरी के योग्य होने तक हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी.

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'शहीद के बलिदान पर पूरे देश को गर्व'

शहीद कांस्टेबल के अदम्य साहस को नमन करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि आशिक हुसैन कुरैशी ने 'मां भारती' की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है. पूरे देश को बहादुर आशिक हुसैन कुरैशी पर गर्व है, जिनकी हिम्मत, कुर्बानी और कर्तव्य के प्रति निष्ठा हमेशा हमारी यादों में बसी रहेगी. मातृभूमि के सम्मान के उनके आदर्श, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू-कश्मीर बनाने में आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे.

आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प

इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने की दिशा में हुई बड़ी प्रगति का भी जिक्र किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के अपने मजबूत संकल्प को एक बार फिर दोहराया.

उन्होंने पूरे समाज, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के युवाओं से अपील की कि वे शहीद के राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लें और आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में एकजुट होकर खड़े रहें.

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