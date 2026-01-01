नए साल पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई नई उम्मीद, बोले- 'पड़ोसियों से हमारी दोस्ती हो जाए'

नए साल की मुबारकबाद देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनला कांफ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने नए साल पर भारत में अमन और शांति की कामना करते हुए यह इच्छा जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो जाए.

फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि इस बार 'पड़ोसियों' यानी पड़ोसी मुल्क से हमारी यानी भारत की दोस्ती हो जाए.

'हम इन मुश्किलों से निकल जाएं'- फारूक अब्दुल्ला

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "नया साल शुरू हो गया है. अल्लाह बारिश और बर्फ भेजे और हमारी मुश्किलें कम हो जाएं. हमारे वतन में अमन आए. अल्लाह करे हमारी पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो जाए और हम इन मुश्किलों से निकल आएं."

#WATCH श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "नया साल शुरू हो गया है...भगवान बारिश और बर्फ भेजे और हमारी मुश्किलें कम हो जाएं। हमारे वतन में अमन आए...भगवान करे हमारी पड़ोसियों के साथ दोस्ती हो जाए और हम इन मुश्किलों से निकल आएं..." pic.twitter.com/iwmD1HmflF — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 1, 2026

सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दी शुभकामनाएं

बुधवार, 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू-कश्मीर की जनता को नए साल की मुबारकबाद दी. उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना की.

एलजी मनोज सिन्हा ने दी नए साल की मुबारकबाद

वहीं, न्यू ईयर ईव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि नया साल जीवन में नई आशाएं और नए अवसर लेकर आए. उन्होंने जनता से एक खुशहाल और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करने और जम्मू-कश्मीर को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आग्रह किया.

उपराज्यपाल ने कहा, “आइए हम राष्ट्र के कल्याण और प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित करें और अपने मूल मूल्यों को संरक्षित रखते हुए और अपनी आकांक्षाओं को आकार देते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें.”