पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए जम्मू और कश्मीर का पर्यटन विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है. क्षेत्र नए साल के उत्सव के दौरान बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इसके लिए विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने और एक प्रमुख यात्रा गंतव्य के रूप में कश्मीर में विश्वास बहाल करने के लिए घाटी भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है.

पर्यटन विभाग ने डल झील के तट पर एक शीतकालीन उत्सव की मेजबानी की जिसका शीर्षक था 'जश्ने-ए-वंदेह' जिसका अर्थ है सर्दियों का जश्न मनाने के लिए. त्योहार में हर्षित शिकारा की सवारी, एक अस्थायी प्रदर्शनी और लाइव पारंपरिक संगीत शामिल थे, जो सभी कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए क्यूरेट किए गए थे.

पर्यटन विभाग की पहल का ये है उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना और कश्मीर घाटी को एक जीवंत शीतकालीन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना था. पर्यटन निदेशक सैयद कमर सजद ने कहा कि हम गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग सहित पूरे कश्मीर में ऐसे कई कार्यक्रम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि जो पर्यटक यहां आए हैं उन्हें शांति और प्रेम का संदेश भेजने के लिए हमारे राजदूत बनना चाहिए. कश्मीरियों में बहुत सारे आतिथ्य हैं जो अंतर्निहित हैं. और जो हितधारक यहां हैं वे भी बहुत ख़ुश हैं. हमारा मिशन पर्यटकों का स्वागत करना है.

स्थानीय निवासियों ने सरकार से किया आग्रह

त्योहार में कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की उत्साही भागीदारी देखी गई. पर्यटकों को डल झील के किनारे स्थानीय संगीत का आनंद लेते हुए देखा गया. उनमें से कुछ नृत्य भी कर रहे थे.

स्थानीय निवासियों ने सरकार से इस तरह के और अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि स्थानीय आबादी के लिए सर्दी अक्सर सुस्त महसूस कर सकती है. उन्होंने गंभीर शीत लहर की स्थिति के दौरान भी घाटी को जीवंत और जीवंत रखने के लिए हर जिले में इसी तरह के समारोहों की इच्छा व्यक्त की.

क्या बोले कश्मीर घूमने आए पर्यटक?

पर्यटक अमनदीप कौर ने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ख़ुश हूं और हम इसका पूरा आनंद ले रहे हैं, हम गुलमर्ग और सोनामर्ग जा रहे हैं. हम फिर से श्रीनगर का आनंद लेंगे. कश्मीर बहुत सुरक्षित है, ये दुर्घटनाएं कहीं भी हो सकती थीं, लेकिन हम इस जगह को टैग नहीं कर सकते और यहां नहीं जा सकते. यहां कोई समस्या नहीं है. मैं सभी को बताना चाहता हूं कि उन्हें कश्मीर में आकर खुद आनंद लेना चाहिए.

घाटी में शुरू हो चुका है चिल्ला-ए-कलां

कश्मीर घाटी वर्तमान में चिललाई कलां का अनुभव कर रही है, जो सर्दियों का सबसे कठोर और ठंडा चरण है, जो 21 दिसंबर को शुरू हुआ और 40 दिनों तक रहता है. इस बीच, मौसम विभाग (MeT) ने नए साल की अवधि के दौरान पूरे क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है. कई स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना के साथ आम तौर पर बादल छाए रहते हैं. उत्तर और मध्य कश्मीर के कुछ मध्य और उच्च क्षेत्रों में मध्यम बर्फबारी हो सकती है.

पर्यटक हरदीप सिंह ने कहा कि लोगों को आकर कश्मीर घाटी का दौरा करना चाहिए. हम इसका बहुत आनंद ले रहे हैं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूं. यह जगह बहुत सुरक्षित है और हम देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा बल पूरे कैली की रखवाली कर रहे हैं. अनुमानित बर्फबारी से पर्यटन के पुनरुद्धार में मदद मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से गुलमर्ग और पहलगाम जैसे लोकप्रिय स्थलों में.

आतंकी हमले के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या कम

पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, घाटी में पर्यटकों की संख्या में तेज गिरावट देखी गई. हालांकि, नए साल के समारोहों के दौरान ताजा बर्फबारी की उम्मीद है, और कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों में इन कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, पर्यटन हितधारकों को आगंतुकों की नई आमद और इस क्षेत्र के क्रमिक पुनरुत्थान की उम्मीद है.

जम्मू और कश्मीर के पर्यटन विभाग के अनुसार, पर्यटकों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. दिसंबर 2025 तक, लगभग पचास हजार पर्यटकों ने अब तक घाटी का दौरा किया है, और नए साल की अवधि के आसपास आंकड़े और बढ़ने की उम्मीद है.