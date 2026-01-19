फारूक अब्दुल्ला बोले, 'जम्मू-कश्मीर की जनता ने 1947 में पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना और...'

नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार (19 जनवरी) को देश में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ने का दावा किया हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने 1947 में पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना था और वह लगातार पड़ोसी देश के खिलाफ खड़ी रही है, जो अब भी क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है.

बॉलीवुड से काम कम मिलने और इसे 'सांप्रदायिक मुद्दे' से जोड़ने संबंधी संगीतकार ए. आर. रहमान की हालिया टिप्पणी पर उठे विवाद के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में नफरत की आग भड़काई गई है और चुनावी उद्देश्यों से हिंदुओं और मुसलमानों को जानबूझकर बांटा जा रहा है.

कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज को बांट रहे-फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यह देश सबका है. भारत हमेशा ‘विविधता में एकता’ का उदाहरण रहा है, जहां सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर रहते हैं.” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, और ऐसी प्रवृत्तियां कोई नयी बात नहीं हैं.

कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों का घाटी में अपने घर लौटने का हमेशा स्वागत है. विस्थापित समुदाय ने जम्मू में अपने पलायन की 36वीं बरसी मनाई और अपनी वापसी और पुनर्वास पर एक व्यापक नीति की मांग को दोहराया.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “वे (कश्मीर) कब लौटेंगे? उन्हें कौन रोक रहा है? कोई उन्हें नहीं रोक रहा है. उन्हें वापस आना चाहिए, क्योंकि यही उनका घर है. कई कश्मीरी पंडित वर्तमान में घाटी में रह रहे हैं और उन्होंने अपने गांव नहीं छोड़े हैं.''