जम्मू-कश्मीर: बुजुर्ग दंपति को किया डिजिटल अरेस्ट, फर्जी TRAI अधिकारी बन की लाखों की ठगी

पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और जम्मू-कश्मीर पुलिस की साइबर सेल की लगातार निगरानी के बावजूद एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है. श्रीनगर के एक बुजुर्ग दंपति जम्मू-कश्मीर में डिजिटल अरेस्ट के लेटेस्ट शिकार बन गए हैं. दंपति, जिनकी पहचान गुप्त रखी गई है, न सिर्फ बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी से गुजरे हैं, बल्कि साइबर धोखेबाजों को 48.00 लाख रुपये भी गंवा दिए हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, धोखेबाजों ने दंपति से WhatsApp वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया और उन्हें बताया कि कॉल करने वाले CBI के अधिकारी हैं और एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दंपति की जांच कर रहे हैं.

ठगों ने खुद को बताया TRAI अधिकारी

धोखेबाजों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के अधिकारी बताया. पुलिस के अनुसार, कॉल करने वालों ने दंपति पर झूठा आरोप लगाया कि वे एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस में शामिल हैं, जिसकी कथित तौर पर CBI जांच कर रही थी और कॉल को असली दिखाने के लिए स्कैमर्स ने उन्हें CBI और TRAI के नकली ऑर्डर भी भेजे, जिसमें उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दी गई थी.

पुलिस ने कहा, "धोखेबाजों ने दंपति को कई दिनों तक लगातार वीडियो सर्विलांस में रहने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि वॉशरूम इस्तेमाल करते समय भी. उन्हें बिना इजाजत घर से बाहर निकलने से मना किया गया था." पुलिस ने आगे कहा कि बहुत ज्यादा मानसिक दबाव में रहने के बाद, दंपति ने 48 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

पीड़ित ने पुलिस क्राइम ब्रांच को दी सूचना

पूरे फ्रॉड का पता चलने के बाद, पीड़ित दंपति ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेंटर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच से संपर्क किया. टीम ने पैसे रिकवर करने के लिए जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है.

साइबर सेल ने कहा कि वह लोगों को बार-बार सलाह दे रही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है और ऐसे हालात का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत उन्हें धोखेबाज समझना चाहिए और उनके बुरे इरादों का शिकार होने के बजाय, उन्हें तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करना चाहिए.

ठग सीनियर सिटीजन्स को बना रहे शिकार

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, एक नया ट्रेंड देखा गया है कि धोखेबाज आमतौर पर उन सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते हैं जिनके बच्चे बाहर नौकरी या बिजनेस के कारण उनके साथ नहीं रहते हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, "लोगों को फिर से सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित रहने के लिए सावधान रहें और इन धोखेबाजों का शिकार न बनें."