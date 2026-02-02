सुबह-सुबह कांपीं कश्मीर की वादियां, भूकंप से हिली धरती, बारामूला में केंद्र इतनी थी तीव्रता

कश्मीर में सोमवार, 2 फरवरी की सुबह करीब 5.35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र मिला है. इस भूकंप से भारत और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए हैं.

कश्मीर की वादियों में आने वाला यह भूकंप छोटा नहीं था बल्कि 4.6 तीव्रता का था. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है. सुबह ठंड के बीच जब लोग घरों में सो रहे थे, तो अचानक भूकंप के झटके महसूस कर घरों से बाहर निकल आए.

किसी नुकसान की सूचना नहीं

फिलहाल, गनीमत की बात यह है कि भूकंप से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. भूकंप घाटी क्षेत्र में आया है, इसलिए नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, लोग दहशत में जरूर हैं.

(खबर पर अपडेट जारी है)