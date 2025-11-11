हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबिहार चुनाव के साथ 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला

बिहार चुनाव के साथ 7 राज्यों की 8 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला

By-Polls 2025 Voting: देशभर के 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी. राजस्थान की अंता, कश्मीर की बडगाम, पंजाब की तरनतारन समेत कई सीटों पर मतदाता वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं.

By : पंकज यादव | Updated at : 11 Nov 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को जोर-शोर से मतदान जारी है. इसी के साथ देशभर के 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. सुबह से ही कई इलाकों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग पूरी हो सके.

राजस्थान की अंता सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आज सुबह से ही मतदान शुरू हो गया. मतदान केंद्रों पर माहौल शांतिपूर्ण है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी गई है. यहां बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन, कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है.

वोटिंग से पहले बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर जीत की कामना की. इस सीट पर 2.28 लाख वोटर हैं, जो 15 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. अंता में 268 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

गौरतलब है कि बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है.

पंजाब की तरनतारन सीट पर भारी वोटिंग

पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है. यह सीट आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी. मतदाता यहां 15 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे.

सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं. तरनतारन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं.

तरन तारन उपचुनाव को लेकर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "तरन तारन में मतदान अभी शुरू हुआ है, और मैं तरन तारन विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें. अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर अस्पतालों के लिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए और पंजाब को आगे ले जाने के लिए. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालें."

बडगाम सीट पर उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद उपचुनाव

जम्मू-कश्मीर की बडगाम विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है. यह सीट तब खाली हुई थी जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद गांदरबल सीट को बरकरार रखते हुए बडगाम से इस्तीफा दे दिया था.

यहां कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा महमूद, पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर और भाजपा के सैयद मोहसिन के बीच है. बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है.

घाटशिला सीट पर BJP और JMM में सीधी टक्कर

झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर आज के उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं. हालांकि मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी (BJP) और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बीच माना जा रहा है.

घाटशिला सीट को झारखंड की राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यह इलाका आदिवासी बहुल है और यहां हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे बड़ी भूमिका निभाते हैं. वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है और मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है.

अन्य राज्यों में भी मतदान जारी

इसके अलावा उपचुनाव तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा, और ओडिशा की नुआपाड़ा सीट पर भी कराया जा रहा है. सभी जगह मतदान सुबह से शुरू हो गया है और मतदाता शांतिपूर्वक अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं.

14 नवंबर को होगी मतगणना

बिहार चुनाव के दूसरे चरण के साथ-साथ इन सभी 8 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है. 14 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन यह साफ हो जाएगा कि किसके सिर जीत का ताज सजेगा.

देशभर में इन उपचुनावों पर सबकी नजरें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि ये नतीजे आने वाले राज्यों के राजनीतिक माहौल का संकेत देने वाले माने जा रहे हैं.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 11 Nov 2025 11:23 AM (IST)
Bihar Election 2025 By-Polls 2025 By-Polls Voting
