अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले पर्यटन उद्योग और तीर्थयात्रियों के लिए बुरी खबर आई है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जुलाई से सितंबर तक हर सोमवार और मंगलवार को पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया है. रनवे की मरम्मत और अपग्रेडेशन कार्य के कारण यह बंदी लगाई जा रही है.

तीन महीने तक सोमवार-मंगलवार बंद रहेगा एयरपोर्ट

AAI के अनुसार, रनवे की मरम्मत कार्य की वजह से 1 जुलाई से सितंबर के अंत तक हवाई अड्डा हर सप्ताह दो दिन (सोमवार और मंगलवार) बंद रहेगा. श्रीनगर एयरपोर्ट निदेशक जावेद अंजुम ने इसकी पुष्टि की है. पहले यह बंदी शनिवार-रविवार को प्रस्तावित थी, लेकिन अब दिन बदले गए हैं. रनवे की मरम्मत के काम की वजह से पहले ही सालाना तीर्थयात्रा से लौट रहे हज यात्रियों के सामान को लेकर दिक्कतें आ चुकी हैं.

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पर्यटन और अमरनाथ यात्रा पर पड़ेगा असर

यह फैसला पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा झटका है. होटल व्यवसायी और टूर ऑपरेटर्स चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि हफ्ते के बीच में दो दिन एयरपोर्ट बंद रहने से टूरिस्टों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होंगी. कई पर्यटक अपनी यात्रा छोटी करने या रद्द करने को मजबूर हो सकते हैं. आगे कहा कि इससे होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट और अन्य पर्यटन संबंधी सेवाओं पर बुरा असर पड़ेगा.

बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु श्रीनगर एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं. ऐसे में दो दिन की बंदी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

पहले भी थी उड़ानों पर पाबंदी

इससे पहले अप्रैल से जुलाई के बीच उड़ानों का संचालन शाम 5 बजे तक सीमित कर दिया गया था. अब हफ्ते में दो दिन पूरी तरह बंदी से यातायात पर और दबाव बढ़ेगा. वर्तमान में श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोजाना 35-40 उड़ानें संचालित होती हैं.

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