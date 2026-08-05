मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअनुच्छेद 370 हटाने के 7 साल पूरे, LG मनोज सिन्हा बोले- आज कोई विरोध...

अनुच्छेद 370 हटाने के 7 साल पूरे, LG मनोज सिन्हा बोले- आज कोई विरोध...

Article 370 Seven Years: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और दोषियों व मदद करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए 'पूरी तरह से संकल्पित' है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य की राजनीतिक पार्टियों पर तीखा और परोक्ष हमला करते हुए कहा कि उन्हें आज कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं दिखा. साथ ही, उन्होंने दोहराया कि सरकार आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और इसके दोषियों व मदद करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए 'पूरी तरह से संकल्पित' है

बुधवार को आतंकी हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों को सरकारी नियुक्ति पत्र बांटने के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी पात्र परिवारों के लिए ऐसी ही नौकरियां सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है.

यह भी पढ़ें: ‘एक दिन आएगा जब...’ 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारुक का बड़ा दावा

विरोध-प्रदर्शन को खारिज किया 

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एलजी ने 5 अगस्त को अलग-अलग जगहों पर विरोध-प्रदर्शन होने की बातों को खारिज कर दिया. सात साल पूरे होने पर कथित तौर पर हो रहे प्रदर्शनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा. अगर देखूंगा, तो आपसे इस बारे में बात करूंगा." उन्होंने 5 अगस्त को 'ऐतिहासिक महत्व' वाला दिन बताया और कहा कि यह उस 'भेदभावपूर्ण व्यवस्था' के अंत का प्रतीक है जिसे उन्होंने खत्म किया.

आतंकी नेटवर्क पूरी तरह खत्म होगा 

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और दोषियों व मदद करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए 'पूरी तरह से संकल्पित' है. उन्होंने आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को सलाम किया, जिन्हें 'दशकों के दुख और इंतजार' के बाद नियुक्ति पत्र मिले.

उन्होंने कहा, "आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष नागरिकों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और मैं उन परिवारों को सलाम करता हूं, जिन्हें दशकों के दुख और इंतजार के बाद अब ऐसे नियुक्ति पत्र मिले हैं जो सम्मान और आजीविका बहाल करते हैं."

हिंसा से प्रभावित परिवारों को नौकरी पाने का हक 

एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश के हर नागरिक के लिए शांति, समानता और उम्मीद भरी ज़िंदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर उन परिवारों के लिए जो आतंकी हिंसा से प्रभावित हुए हैं और जिन्होंने सालों तक इंतजार किया, जबकि कानूनी प्रावधानों के तहत वे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के हकदार थे.

उन्होंने कहा कि ये वे परिवार हैं जो आतंकी हिंसा का शिकार हुए थे. उनके परिजन लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. क्योंकि कानून ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करता है. आगे कहा, "इस प्रक्रिया में काफी समय लगा, लेकिन हम ऐसे हर मामले की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर पीड़ित परिवार के सबसे करीबी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सके."

नए युग की शुरुआत है 

मनोजं सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र सौंपे गए. उन्होंने इस पहल को प्रभावित परिवारों को 'सम्मान के साथ जीने का मौका' देने की कोशिश बताया. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, "2019 में भेदभाव के बादल छंट गए और सामाजिक न्याय तथा समावेशी विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई." एलजी ने कहा, "आज जम्मू-कश्मीर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और सर्वांगीण विकास से शांति और समृद्धि आ रही है."

यह भी पढ़ें: गिरिराज सिंह ने महबूबा को बताया था आतंकी, अब आया PDP का जवाब, केंद्रीय मंत्री को दी ये सीख

Published at : 05 Aug 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Article- 370 JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
अनुच्छेद 370 हटाने के 7 साल पूरे, LG मनोज सिन्हा बोले- आज कोई विरोध...
अनुच्छेद 370 हटाने के 7 साल पूरे, LG मनोज सिन्हा बोले- आज कोई विरोध...
जम्मू और कश्मीर
‘एक दिन आएगा जब...’ 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारुक का बड़ा दावा
‘एक दिन आएगा जब...’ 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर मीरवाइज उमर फारुक का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
गिरिराज सिंह ने महबूबा को बताया था आतंकी, अब आया PDP का जवाब, केंद्रीय मंत्री को दी ये सीख
गिरिराज सिंह ने महबूबा को बताया था आतंकी, अब आया PDP का जवाब, केंद्रीय मंत्री को दी ये सीख
जम्मू और कश्मीर
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्र ध्वज का अपमान! उल्टा तिरंगा लेकर धरने पर बैठीं, दर्ज होगा केस?
महबूबा मुफ्ती ने किया राष्ट्र ध्वज का अपमान! दर्ज होगा केस?
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
बिहार
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
क्रिकेट
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बॉलीवुड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: इस वर्ग के करीब रहना चाहती है हर पार्टी, आबादी कम फिर भी सबकी नजर, ये हैं सियासी समीकरण?
यूपी: इस वर्ग के करीब रहना चाहती है हर पार्टी, आबादी कम फिर भी सबकी नजर, ये हैं सियासी समीकरण?
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget