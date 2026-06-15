TMC के बागी युसुफ पठान को लेकर चौंकाने वाला दावा, महुआ मोइत्रा का भी जिक्र, सब कुछ हो गया साफ!

नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने टीएमसी के बागी सांसद यूसुफ पठान को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि संसद के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान, पूरा विपक्ष सदन में SIR और दूसरे मसलों पर विरोध कर रहा था. हमेशा की तरह, टीएमसी के सांसद सदन के वेल में आकर निडरता से विरोध कर रहे थे. मेहदी ने कहा कि वो भी वहीं थे और उन्हें एक प्रमुख मुस्लिम सांसद, जो TMC से नहीं थे, को यूसुफ पठान पर चिल्लाते और उन्हें विरोध से हटने के लिए कहते हुए सुना.

'वे गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा देंगे'

रुहुल्लाह मेहदी ने आगे कहा, ''यूसुफ पठान सच में विरोध-प्रदर्शन से हट गए और अपनी सीट पर वापस आ गए. मैंने यूसुफ के चेहरे पर बदलाव देखा, वे लगभग कांप रहे थे. उस सांसद के जाने के बाद, मैं यूसुफ के पास गया और पूछा कि क्या हुआ? वे डरे हुए क्यों लग रहे थे? यूसुफ ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि उन्हें BJP के खिलाफ विरोध नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम BJP के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हो? खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो? वे गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोज़र से गिरा देंगे."

During the last winter session of Parliament the entire opposition was protesting against SIR and other issues in the house. Like always the @AITCofficial MPs were in the well taking lead and protesting fearlessly. I was there and I heard a prominent Muslim MP (not from TMC)… — Aga Syed Ruhullah Mehdi (@RuhullahMehdi) June 15, 2026

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का खुलासा

उन्होंने आगे बताया, ''इस बीच महुआ मोईत्रा आईं और मुझसे पूछा कि क्या हुआ? मैंने उन्हें बताया कि यूसुफ डरे हुए हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने यूसुफ से कहा कि BJP गुजरात में उनका घर बुलडोज़र से गिरा देगी. महुआ गुस्से में आ गईं और यूसुफ से कहा कि उस व्यक्ति की बात न सुनें, हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं और कोई भी आपको या आपके परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा. महुआ मोइत्रा और TMC के लिए बुरा लगता है. आपने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने और उनके जैसे लोगों ने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा.''

बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी में फूट पड़ गई है. कई सांसद बागी हो गए हैं. टीएमसी के बागी कैंप में बहरामपुर के सांसद युसूफ पठान और सयानी घोष जैसे सांसदों के नाम शामिल हैं.

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